Un proyecto del IMEX ayudará a buscar empleo a 180 mujeres migrantes en Extremadura

El Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) ha presentado este viernes el proyecto 'EMMA', dirigido a favorecer la inserción sociolaboral de 180 mujeres migrantes de procedencia extranjera en toda la comunidad autónoma hasta junio de 2027.

El programa se ha dado a conocer durante una jornada celebrada en la Casa de la Mujer de Badajoz ante entidades y asociaciones que trabajan con mujeres, especialmente con población migrante. El encuentro ha servido también para iniciar la búsqueda y derivación de posibles participantes

La iniciativa cuenta con una inversión cercana a los 100.000 euros, financiada en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus y en un 15% por la Junta de Extremadura. Su ejecución correrá a cargo de la Fundación Sorapán de Rieros

La directora general del IMEX, Estefanía Rodríguez Silva, explicó que esta edición se ha orientado a mujeres migrantes porque parten de una situación de desventaja y sufren discriminaciones múltiples. Entre las dificultades citó las barreras idiomáticas, la falta de redes de apoyo y de cuidado para sus hijos, las complicaciones para acreditar su formación y las limitaciones para acceder al mercado laboral.

La directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, Estefanía Rodríguez Silva, durante la presentación del Proyecto EMMA. / David Guilherme

El proyecto contempla sesiones individuales y grupales para reforzar las habilidades laborales y profesionales de las participantes. Se trabajarán la autoestima y la autoeficacia, la elaboración de un curriculum eficaz, la preparación de entrevistas, el trabajo en equipo y las habilidades sociales. También habrá acciones de intermediación laboral con empresas.

La coordinadora del Proyecto EMMA en la Fundación Sorapán de Rieros, María del Carmen Tiza Navarro, señaló que cada participante contará con un itinerario personalizado adaptado a su realidad. El programa incluirá además talleres grupales, formación en competencias digitales y un curso de español.

Tiza explicó que muchas de estas mujeres tienen dificultades para homologar sus títulos o acreditar su experiencia profesional, lo que complica su acceso al empleo. La mayoría de las derivaciones proceden de Latinoamérica y Marruecos y, en numerosos casos, las demandas laborales se concentran en sectores de baja cualificación, como la limpieza y los cuidados

Fuente: La Crónica de Badajoz