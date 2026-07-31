La reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas será el 14 de septiembre

La reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre, aunque dependerá de la participación de los investigados, que tienen que aceptar colaborar de manera voluntaria.

Ese día, según informa Efe, no solo está prevista la reconstrucción, sino también la grabación del recorrido que realizó José Antonio Meneses, el hijo menor de Francisca Cadenas, la noche de la desaparición y una inspección en la vivienda de los dos hermanos detenidos donde se encontraron sus restos óseos para comprobar la existencia o no de un pozo.

La participación de los dos investigados, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado mes de marzo, no está confirmada ya que la defensa de Manuel Gonzalez, el hermano mayor de los dos detenidos por el crimen de su vecina, ha solicitado su puesta en libertad para poder intervenir en la reconstrucción. La abogada de la familia ya ha presentado su oposición a esta solicitud de libertad provisional, postura que también comparte el ministerio fiscal.

La investigación continuará así en su fase de instrucción, que hasta ahora se ha centrado en la práctica de declaraciones testificales y el desarrollo de informes periciales.

Nunca volvió a casa

Francisca Cadenas tenía 59 años cuando desapareció la noche del 9 de mayo de 2017, después de acompañar hasta el coche a unos amigos a los que había cuidado a su hija. Había dicho a su hijo que regresaría enseguida para preparar la cena, pero nunca volvió a su vivienda. Sus restos fueron encontrados el pasado 11 de marzo, casi nueve años después, enterrados bajo el patio de la casa de sus vecinos Julián y Manuel González.

En su declaración judicial, Julián asumió que fue la única persona que intervino inicialmente en los hechos y aseguró que Francisca entró en la vivienda y lo sorprendió consumiendo cocaína. Según su versión, sufrió "un brote", la zarandeó y la golpeó, y creyó que había fallecido prácticamente en el acto. Manuel, que habría llegado a la casa posteriormente, negó haber participado en el homicidio.

La investigación apunta a que la víctima fue amordazada, maniatada y golpeada, además de desnudada de cintura para abajo, descuartizada y enterrada bajo el suelo del patio. Los dos hermanos están investigados por asesinato y por un delito contra la libertad.

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Ambos permanecen en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Tras ingresar inicialmente en la cárcel de Badajoz y sufrir agresiones de otros internos, fueron trasladados a la prisión sevillana de Morón de la Frontera, donde continúan mientras avanza la instrucción desarrollada por el juzgado y la UCO de la Guardia Civil.

Fuente: La Crónica de Badajoz