Rocío Blas, sobre la admisión en la UEx: "Que no se desesperen, tendrán oportunidades de conseguir plaza hasta mediados de octubre"

El proceso de admisión de la Universidad de Extremadura entra en su fase decisiva. Con la sexta adjudicación prevista para el 1 de agosto y el final de los llamamientos fijado para el 15 de septiembre, la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad, Rocío Blas, recuerda que quienes sigan en lista de espera aún pueden recibir una plaza hasta mediados de octubre y advierte de que las matrículas condicionales deberán formalizarse antes del 1 de septiembre.

¿Cómo está transcurriendo este año el proceso de admisión en la Universidad de Extremadura?

Este año hemos introducido dos novedades en el calendario. La primera es que hemos adelantado las fechas para ser más competitivos con el resto de las universidades. La segunda es que la sexta adjudicación se publicará se publicará el 1 de agosto, aunque la matrícula se formalizará en septiembre. De este modo, los estudiantes incluidos en ella tendrán toda la información durante el mes de agosto. En principio, estamos obteniendo muy buenos resultados, equiparables a los del curso anterior. Todavía estamos pendientes de que termine el proceso, pero las sensaciones son buenas con los datos que tenemos hasta ahora.

Las notas de corte van bajando entre las distintas adjudicaciones. ¿Cómo funciona el proceso?

La Universidad de Extremadura publica cada año una nota de corte oficial para cada grado. Esa nota se corresponde con la octava y última adjudicación, que será el 15 de septiembre, y es la que servirá de referencia para el acceso de los estudiantes durante el próximo curso. Ahora mismo, las notas que publicamos en cada adjudicación no son las notas de corte oficiales, sino las del último alumno que ha obtenido plaza en ese llamamiento. Después se vuelven a ofrecer las vacantes que se hayan generado, por lo que esa nota puede ir bajando.

Si una titulación tiene nota de corte significa que existe lista de espera y si no la tiene, que ya han entrado todos los estudiantes que la habían elegido como primera opción. Eso no quiere decir que no puedan incorporarse más alumnos, porque en la preinscripción se pueden solicitar hasta siete titulaciones y también pueden entrar estudiantes que la hayan escogido en una opción diferente.

¿Qué deben tener en cuenta quienes continúan en lista de espera?

En las adjudicaciones anteriores, los estudiantes podían hacer una matrícula condicional mientras esperaban que les concedieran otra titulación que hubieran situado en una posición más alta. Cuando se publique la sexta adjudicación, los alumnos incluidos tendrán que formalizar su matrícula entre el 2 y el 3 de septiembre y ya no podrán hacerlo de forma condicional, sino que cuando les den una plaza tendrán que matricularse definitivamente. También es muy importante que quienes hayan reservado una plaza de forma condicional entre la primera y la quinta adjudicación formalicen definitivamente su matrícula antes del 1 de septiembre. Algunos estudiantes pueden pensar que con la reserva ya están matriculados, pero no es así. Si no la formalizan dentro del plazo, se anulará de oficio.

¿Qué margen queda para quienes todavía no hayan conseguido plaza en el grado que desean?

Deben estar pendientes de los siguientes llamamientos hasta el 15 de septiembre. Incluso después de esa última adjudicación pueden tener opciones, porque las vacantes o renuncias se cubren directamente desde los centros hasta aproximadamente el 15 de octubre. Si un estudiante ya ha formalizado la matrícula en otro grado y posteriormente recibe una plaza en una opción que había situado por delante, podrá cambiarla sin ningún problema. La universidad facilita ese tránsito entre titulaciones. Por tanto, que no se desesperen, que esperen hasta el último llamamiento, que es el octavo, y que formalicen sus matrículas sin problema.

¿Qué titulaciones están ya más cerca de completar todas sus plazas?

Las titulaciones de Ciencias de la Salud siguen siendo las que tienen una mayor demanda, igual que ocurre en el conjunto del país. Aproximadamente un 70% de las titulaciones todavía tienen vacantes, mientras que cerca de un 30% están prácticamente completas y ni siquiera han salido en la convocatoria de preinscripción extraordinaria. Esto es porque solo pueden experimentar pequeños movimientos de plazas por renuncias o matrículas condicionales que no se formalicen. Entre ellas están Biología, Matemáticas, Biotecnología, Física, Enfermería, Psicología, Podología, Terapia Ocupacional, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Tecnologías Industriales e Ingeniería Informática. También hay grados de Ciencias Sociales y Humanidades con muy pocas vacantes, como Criminología, Estudios Ingleses, Educación Infantil, Educación Primaria, el doble grado de Derecho y ADE o el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual.

¿Ha cambiado la demanda de plazas con respecto a otros años?

Este año se produjo una ligera bajada en la preinscripción, pero de momento no se está reflejando en la evolución de la matrícula, que avanza prácticamente al mismo ritmo que el curso pasado. Hubo unas 2.000 solicitudes menos, fundamentalmente en Medicina y Enfermería. Sin embargo, como en esos grados concurren muchos estudiantes para cada plaza, ese descenso no resulta significativo. En esas titulaciones había alrededor de 25 estudiantes por plaza, por lo que estaba garantizado que se cubrirían. Todavía es pronto para dar un porcentaje definitivo de ocupación, habrá que esperar al cierre para hacer una valoración completa.

¿Con qué nivel de preparación observa que llegan los alumnos que aceden ahora a la universidad?

Existe mucha polémica sobre cómo afectan las nuevas tecnologías, los dispositivos y las pantallas a la preparación de los estudiantes. Sin embargo, tenemos un indicador objetivo: la nota media de la PAU se ha situado este año en un 7,2 y ha aumentado, lo que nos indica que llegan bien preparados. Es cierto que el profesorado puede detectar carencias concretas en algunas competencias o conocimientos, pero son casos puntuales y no es algo generalizado. No debemos confundir una falta de preparación con las características de una generación que tiene otras prioridades y otras formas de entender el mundo y comunicarse. Son nativos digitales y utilizan las tecnologías y la inteligencia artificial. Lo que tenemos que hacer es mejorar ese uso y adaptar también nuestras formas de comunicación para integrarlos en el proceso educativo. No hay que confundir las cosas, porque muchas veces pensamos que vienen poco preparados y quizá vienen preparados de una forma diferente. Al menos, ese es mi punto de vista.

¿Puede la Universidad de Extremadura ampliar las plazas en grados tan demandados como Medicina, Enfermería o Psicología?

La demanda es uno de los factores que debemos tener en cuenta. Es verdad que tenemos grados con una demanda muy alta y en los que hay estudiantes que se quedan fuera, pero también hay que valorar otros factores. Influye el profesorado disponible, la financiación, la posibilidad de desdoblar grupos y la disponibilidad de espacios e instalaciones, que en algunos casos son costosos y complejos de mantener. La universidad está en constante transformación. Hemos renovado las titulaciones de Informática, cambiado menciones y actualizado los estudios. También estamos trabajando en un máster orientado a las artes escénicas y al teatro clásico. Intentamos responder a las necesidades de la sociedad extremeña y buscar alternativas. Aumentar las plazas en titulaciones como Medicina, Enfermería o Psicología exige un análisis y un compromiso no solo de la universidad, sino también de la Administración regional.

¿Qué fechas deben tener presentes los estudiantes antes del comienzo del curso?

En septiembre convivirán los llamamientos de las fases ordinaria y extraordinaria. La primera adjudicación de la fase extraordinaria será el 3 de septiembre. Los estudiantes que hayan realizado la PAU extraordinaria o participado en esa preinscripción deben estar pendientes de esa fecha, porque tendrán oportunidades de acceder a muchos grados de la Universidad de Extremadura. La apertura institucional del curso será el 10 de septiembre y las clases comenzarán el día 11. Además, celebraremos la segunda edición de la bienvenida universitaria para los estudiantes de nuevo ingreso. Será el 15 de septiembre en Cáceres, el 16 en Badajoz y los días 22 y 23 en Mérida y Plasencia, respectivamente. Queremos que sea una jornada de convivencia y de información sobre los servicios universitarios, pero también habrá charanga, música, un DJ, comida y bebida a precios universitarios, premios y regalos.