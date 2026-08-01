El Ambroz renace un año después del gran incendio: el monte rebrota y Hervás se llena de turistas

Un año después del gran incendio de Jarilla, el verde vuelve a abrirse paso en el Valle del Ambroz. Las cicatrices de las llamas todavía resultan visibles en las zonas más elevadas, pero el monte rebrota, algunos castaños alcanzan ya los dos metros y las piscinas naturales y los alojamientos turísticos recuperan su actividad.

El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha visitado este viernes la pista Heidi, en Hervás, para comprobar sobre el terreno el avance de los trabajos de restauración forestal. El recorrido ha servido también para lanzar un mensaje de tranquilidad y animar a los visitantes a seguir acudiendo a una comarca que trata de dejar atrás las consecuencias del fuego.

"Es verdad que cierta huella del incendio sigue siendo visible en los puntos superiores, pero aquí abajo brota la vida", ha destacado Bautista, quien ha señalado que las piscinas naturales continúan llenas y que Hervás supera actualmente el 80% de ocupación turística.

La Junta declaró la zona de actuación urgente el 18 de septiembre de 2025, cuando el incendio todavía no se había dado por extinguido. Desde entonces se ha desarrollado un plan de recuperación dividido en tres fases para frenar la erosión, devolver la vegetación al terreno y reparar los daños sufridos por caminos, conducciones y otras infraestructuras.

Casa Real

Las primeras intervenciones se centraron en impedir que las lluvias arrastraran tierra y cenizas hasta los cauces y las zonas de abastecimiento de agua. Para ello se construyeron fajinas y diques de contención de mampostería y se lanzó paja desde helicópteros para fijar las áreas más expuestas. Estas medidas han favorecido la regeneración natural del terreno. Según ha explicado el vicepresidente, algunos castaños alcanzan ya entre 1,80 y dos metros, mientras distintas especies vuelven a cubrir las zonas afectadas por las llamas.

A estos trabajos se suma la reforestación con especies propias del entorno y la reparación de las infraestructuras dañadas. Aunque el plan continúa activo, Bautista ha asegurado que buena parte de los caminos y sistemas de abastecimiento afectados ya se encuentran recuperados.

Las actuaciones han sido desarrolladas con la participación de la Junta, el Gobierno de España, la Diputación de Cáceres y las administraciones locales. El vicepresidente ha resaltado que la recuperación del Ambroz ha sido posible gracias al trabajo coordinado de las instituciones, los técnicos y los agentes del medio natural.

El plan ha movilizado más de seis millones de euros, destinados tanto a la restauración del entorno como al apoyo de agricultores, ganaderos, hoteles y negocios turísticos que sufrieron daños o pérdidas de actividad por el incendio.

Alta ocupación

La respuesta del turismo se ha convertido ahora en uno de los principales síntomas de recuperación. Los visitantes han regresado, las piscinas naturales mantienen su actividad y los alojamientos de Hervás presentan una ocupación superior al 80%, según el dato puntual facilitado este viernes por la Junta.

Jorge Valiente

"La gente viene, consume y se queda a pernoctar. No hay mejor noticia que esa", ha afirmado Bautista, quien ha defendido que la recuperación económica debe avanzar al mismo ritmo que la ambiental. La actividad resulta especialmente importante para los negocios que el pasado verano sufrieron cancelaciones y pérdidas económicas por la proximidad del fuego y por la imagen de emergencia que se proyectó durante aquellos días.

La Junta anima por ello a visitar Hervás y el resto de las localidades del entorno. Su objetivo es transmitir que el Ambroz mantiene sus atractivos naturales y turísticos, aunque la recuperación completa del monte necesite todavía varios años.

Tres fases para devolver el verde

La primera fase del plan tuvo como prioridad proteger el suelo frente a la erosión. Tras un incendio de gran intensidad, la desaparición de la cubierta vegetal deja el terreno expuesto a las lluvias y aumenta el riesgo de que la tierra, las piedras y las cenizas desciendan por las laderas. Para reducir ese peligro se construyeron fajinas con restos vegetales y pequeños diques de mampostería capaces de frenar el arrastre de materiales. Estas estructuras buscaban evitar también que las cenizas alcanzaran los cursos de agua que abastecen a las poblaciones de la zona.

Los equipos recurrieron igualmente al helimulching, una técnica que consiste en lanzar paja desde helicópteros sobre las superficies quemadas. Esta cubierta ayuda a retener la humedad, fija el suelo y crea mejores condiciones para que vuelvan a germinar las semillas y raíces que sobrevivieron bajo tierra.

Efecto del 'helimulching' en Hervás, una técnica que consiste en lanzar paja desde helicópteros sobre las superficies quemadas. / EPE

La segunda fase se ha centrado en la reforestación y repoblación de las especies presentes antes del incendio. Los trabajos combinan nuevas plantaciones con el seguimiento de la regeneración natural del monte. La tercera línea de actuación incluye la recuperación de caminos, infraestructuras hidráulicas y otros elementos dañados por las llamas. La Junta asegura que gran parte de estos trabajos ya ha finalizado, aunque el plan continuará en las zonas donde todavía sea necesario intervenir.

Ayudas más allá del monte

Los fondos movilizados tras el incendio no se han destinado únicamente a la restauración forestal. También se han habilitado ayudas para agricultores, ganaderos, establecimientos hoteleros y empresas turísticas perjudicados por el fuego. Bautista ha defendido que la actuación de las instituciones no debe terminar cuando se extinguen las llamas. "La Administración está cuando hay una emergencia, pero también tiene que estar después", ha señalado.

El vicepresidente considera que la evolución del paisaje y de la actividad turística demuestra que el territorio avanza en su recuperación. "Hace un año, cuando estábamos en lo peor, nadie esperaba que pudiéramos alcanzar ahora estas cifras de ocupación", ha concluido.