Accidente
Un bombero sufre quemaduras al extinguir un incendio cerca de Granja de Torrehermosa
El trabajador, de 47 años, presenta lesiones en la frente y las manos, por lo que ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla
Un bombero del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz, aunque procedente de Cádiz, ha resultado herido este sábado mientras participaba en las labores para apagar un incendio declarado en el campo, a unos dos kilómetros del municipio pacense de Granja de Torrehermosa, que ha afectado a una superficie de unas 10 hectáreas.
El trabajador, de 47 años, presenta quemaduras en la frente y las manos que, según las primeras valoraciones, no revisten gravedad. El Centro de Coordinación y Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura movilizó una unidad medicalizada con base en Azuaga, que lo trasladó inicialmente al Hospital de Llerena.
Posteriormente, y por precaución, se decidió su derivación a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde será sometido con el objetivo de poder realizar una valoración más exhaustiva y permanecerá en seguimiento.
El accidente
El jefe del parque de bomberos de Azuaga, Manuel Toro, ha informado a este diario de que el accidente se ha producido alrededor de las 7.00 horas durante la intervención en este fuego. La principal hipótesis apunta a un cambio repentino en la dirección del viento, que habría provocado que las llamas avanzaran hacia el lugar en el que trabajaba el bombero.
«Supuestamente ha sido un cambio de viento y se le ha echado el fuego encima», ha explicado Toro, quien ha advertido de que las circunstancias concretas del accidente todavía están pendientes de aclararse. «De momento son especulaciones y habrá que investigarlo», ha añadido.
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