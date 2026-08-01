Evacúan a la población de Casas de Millán y Grimaldo por el incendio forestal: "Las llamas ya están aquí"

Los habitantes de Casas del Millán y de la villa de Grimaldo, perteneciente al municipio cacereño de Cañaveral, van a ser evacuados por la proximidad de las llamas del incendio forestal que se ha originado este sábado en la A-66, en la zona del Puerto de los Castaños, según ha confirmado la Guardia Civil. Unas 600 personas (alrededor de 500 en Casas de Millán y 70 en Grimaldo) van a abandonar el lugar como medida preventiva ante la evolución del incendio.

El fuego ha sido provocado por un camión, que mientras circulaba por la autovía ha comenzado a arder, y las llamas se han propagado hasta la vegetación colindante, afectando tanto al entorno forestal como a las inmediaciones de la autovía. Este incendio se declara tan solo unas horas después de que los efectivos hayan estabilizado el que se originó el viernes en Herrera del Duque, que ha calcinado unas 500 hectáreas.

Nivel 1 de peligrosidad

El suceso se ha producido a la altura del punto kilométrico 505 de la A-66, en sentido norte, junto a la salida hacia Torrejoncillo, en la zona del Puerto de los Castaños. Como consecuencia de la evolución del fuego y de su incidencia sobre la red viaria y la localidad de Grimaldo, según informa la Guardia Civil, se ha ha activado el nivel 1 de peligrosidad.

Hasta la zona ya se ha desplazado un amplio dispositivo de medios para combatir las llamas, tanto del Plan Infoex como de la Diputación de Cáceres. Trabajan en labores de extinción cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, dos unidades helitransportadas, un vehículo de maquinaria pesada, un agente del Medio Natural, un técnico de extinción, cuatro helicópteros y tres aviones.

Por el momento no han trascendido las causas que originaron el incendio del camión ni si se han producido daños personales.

"Las llamas ya están aquí"

Los vecinos de Grimaldo permanecen a la espera de la llegada de los autobuses que los trasladarán fuera de la localidad, mientras que las personas mayores serán atendidas y evacuadas con la colaboración de Cruz Roja, según ha explicado a este diario Begoña Plaza, propietaria del Asador Grimaldo.

«Estamos esperando a que vengan los autobuses. Hay camiones de bomberos y está la Guardia Civil. Las llamas ya están aquí», ha relatado Plaza, quien ha reconocido que la situación se está viviendo con «muchos nervios» debido a la cercanía del fuego. El incendio también ha obligado al conocido establecimiento de la localidad a interrumpir su actividad y cancelar las reservas previstas tanto para este sábado al mediodía como para la noche.

El restaurante se encontraba completo cuando las autoridades han comenzado a restringir el acceso a Grimaldo. «Había gente, pero a quienes tenían reserva ya no les dejaban pasar. Hemos tenido que ir cancelando las reservas y también las de esta noche», ha señalado la propietaria.

En el núcleo urbano permanecen efectivos de la Guardia Civil, bomberos y servicios de emergencia para coordinar el desalojo y vigilar la evolución de las llamas. «Es muy peligroso y estamos todos muy nerviosos», ha resumido Begoña Plaza.

"El fuego viene hacia el pueblo"

Por su parte, los vecinos de Casas de Millán ya han recibido la notificación de que deberán abandonar la localidad ante el avance del incendio, según ha confirmado a este diario Miguel Ángel Ejido, residente en el municipio. Poco antes de recibir el aviso, el vecino observaba las llamas desde la terraza de su vivienda sin tener todavía información oficial sobre el desalojo. «Se ve el fuego cruzar la sierra y viene hacia el pueblo», ha relatado.

«Nosotros estamos viendo aquí la sierra y no sabemos nada. De momento no nos han dicho nada», explicaba inicialmente el residente de esta localidad cacereña, que posteriormente ha confirmado que ya les han comunicado la evacuación. Ejido es hijo de la propietaria de Oleícola Monfragüe, empresa ubicada en Casas de Millán y que permanecía abierta cuando el fuego comenzó a aproximarse al municipio.

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El vecino ha recordado, además, que la localidad ya había sufrido recientemente otro incendio próximo al casco urbano. «Ya hubo un fuego aquí hace poco que estuvo cerca del pueblo y ahora tenemos otro», ha lamentado.