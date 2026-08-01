En qué consiste el Plan de Protección Civil ante Incendios de Extremadura activado por el fuego de Casas de Millán

Un incendio forestal declarado este sábado dentro del término muncipal de Casas de Millán ha obligado a evacuar a los habitantes de esta misma localidad y de la viña de Grimaldo. Unas 800 personas han recibido la ES-ALERT y han abandonado sus casas debido a la proximidad de unas llamas que se han origidado a primera hora de la tarde tras arder un camión en la A-66.

Ante esta situación, la Junta de Extremadura ha activado el nivel 1 de peligrosidad al momento de la activación del incendio y la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex) a las 15.40, ante la posible afección a los cascos urbanos de Casas de Millán y Grimaldo, así como al término municipal de Cañaveral.

Desde 2023

La activación del Infocaex es una medida extraordinaria que permite coordinar todos los recursos de emergencia cuando un incendio forestal supera el ámbito puramente de extinción y comienza a afectar o puede afectar a personas, infraestructuras o servicios esenciales. Su puesta en marcha garantiza una respuesta conjunta entre los servicios de extinción del Plan Infoex, Protección Civil, Guardia Civil, Cruz Roja, administraciones locales y otros organismos que puedan intervenir en una emergencia de gran magnitud. Este plan se aprobó el 29 de marzo de 2023 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y se publicó en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el 25 de abril de 2023.

El objeto del Infocaex es trabajar de manera más organizada y sistemática y esto lo posibilita porque define claramente cuáles son las funciones de todos los intervinientes a la hora de trabajar en las emergencias. El plan incluye una descripción del territorio, la orografía, la climatología, la vegetación, unos catálogos con el patrimonio cultural, de los bienes que hay que proteger, y también de los municipios y los riesgos que tienen en cada caso. El documento contiene además una serie de mapas en los que se han volcado los datos analizados en cuanto al peligro estructural frente a un incendio o el índice de la frecuencia en cada territorio.

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Funciones y Puesto de Mando

Mientras el Plan Infoex se centra en combatir el fuego mediante bomberos forestales, medios aéreos, agentes del medio natural y técnicos de extinción, entre otros efectivos, el Infocaex incorpora además todos los mecanismos de Protección Civil necesarios para gestionar las consecuencias del incendio sobre la población. Entre sus funciones destacan la coordinación de las administraciones implicadas, la organización de evacuaciones y confinamientos, la gestión de albergues temporales y la difusión de información a la ciudadanía, entre otras.

En este caso, la dirección del Infocaex ha ordenado el despliegue de un Puesto de Mando Avanzado para coordinar el operativo sobre el terreno. Las situaciones operativas del Infocaex son declaradas por el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, en su condición de director del plan.

Desde la dirección del Plan Infocaex se ha pedido a la población que siga en todo momento las indicaciones de las autoridades y consulte únicamente los canales oficiales. La Junta recomienda también alejarse del incendio y de las zonas en las que trabajan los medios terrestres y aéreos, no obstaculizar los caminos de acceso y no utilizar drones, ya que pueden provocar accidentes graves y obligar a suspender el trabajo de los medios aéreos.

Fotogalería | Las imágenes del incendio de Casas de Millán, que ha obligado a evacuar a 800 personas / Toni Gudiel

Las diferentes situaciones operativas

Por el momento se ha activado la situación operativa 1 del Infocaex, que se declara en aquellos incendios que pueden afectar tanto a bienes forestales como a personas, viviendas u otros bienes no forestales y que requieren la adopción de medidas de protección, como confinamientos, evacuaciones preventivas o cortes de carreteras. En este caso, se ha activado por la posible afección a núcleos urbanos y viviendas aisladas.

La situación pasaría a 0 en caso de que pierda gravedad y el incendio pueda ser controlado con los recursos ordinarios sin riesgo significativo para la población ni para bienes no forestales. Por el contrario, existen dos nieveles más del Plan de Protección Civil en caso de que la situación empeorara.

La situación operativa 2 se establece cuando la gravedad del incendio exige la incorporación de medios extraordinarios no asignados inicialmente al INFOCAEX, pudiendo solicitarse la intervención de recursos de la Administración General del Estado, como los medios aéreos estatales o la Unidad Militar de Emergencias. El incendio debe presentar una elevada complejidad, con una importante amenaza para la población, el medio ambiente, infraestructuras o bienes de especial valor, requiriendo una dirección y coordinación reforzadas entre todas las administraciones implicadas.

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La situación operativa 3 corresponde a incendios forestales de interés nacional. Es declarada por el Gobierno de España cuando la magnitud de la emergencia supera la capacidad de respuesta de la comunidad autónoma o afecta al interés nacional. La dirección de la emergencia pasa a la Administración General del Estado, que coordina la actuación de todos los recursos disponibles, tanto estatales como autonómicos y locales, con el objetivo prioritario de proteger la vida de las personas, minimizar los daños y restablecer la normalidad lo antes posible.