Sucesos
Dolor en Rosalejo por la muerte de una vecina en un trágico accidente de tráfico
El ayuntamiento traslada su pésame a una familia "muy querida" en el municipio y desea la pronta recuperación de todos los heridos
El Ayuntamiento de Rosalejo ha trasladado este sábado su "más sentido pésame" a los familiares y seres queridos de la mujer de 67 años fallecida en el grave accidente de tráfico ocurrido el viernes en las inmediaciones de la localidad.
La Corporación Municipal ha expresado públicamente su "cercanía, apoyo y cariño" a una familia a la que define como "muy querida" en el municipio, al tiempo que ha compartido el pesar de todos los vecinos por lo sucedido.
"Rosalejo se une en el dolor de la familia y les envía toda su fuerza y afecto en estos difíciles momentos", señala el comunicado difundido por el consistorio, que concluye con un mensaje de recuerdo a la fallecida: "Descanse en paz".
El Ayuntamiento también ha deseado una "pronta y completa recuperación" a los familiares que resultaron heridos en la colisión, con la esperanza de que puedan superar cuanto antes las consecuencias del accidente.
La víctima residía habitualmente en Barcelona, aunque mantenía una estrecha vinculación con Rosalejo, donde tenía una segunda vivienda y acudía con frecuencia para pasar fines de semana y periodos vacacionales junto a su familia.
El siniestro se produjo alrededor de las 14.00 horas en el camino CG-9, que comunica Tiétar con Navalmoral de la Mata, cerca del embalse de Las Fraguas. La información inicial facilitada por la Guardia Civil situó el accidente en el término municipal de Talayuela, mientras que el comunicado del ayuntamiento lo ubica en el término de Rosalejo.
Dos turismos sufrieron una colisión frontolateral. La mujer falleció como consecuencia del impacto y otras seis personas resultaron heridas, según los primeros datos comunicados por la Guardia Civil.
Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres investigan las circunstancias en las que se produjo el accidente.
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