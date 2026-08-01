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Fallece un motorista de 51 años en un accidente cerca de Villamiel

El accidente se ha registrado a las 12.33 de este sábado en la EX-205

Imagen de la EX-205

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E. P. E.

Un hombre ha fallecido este sábado en un accidente de moto ocurrido en el kilómetro 32 de la carretera Ex-205, cerca de la localidad cacereña de Villamiel.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 12.33 horas de este sábado se ha recibido una llamada alertando de que un motorista había sufrido un accidente en esta zona.

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Hasta el lugar del accidente se han desplazado un helicóptero y una ambulancia medicalizados del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como un equipo sanitario del Centro de Salud de Cilleros, y una patrulla de la Guardia Civil. La víctima, de 51 años, presentaba politraumatismos y los servicios de emergencia no han podido hacer nada para salvar su vida.

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