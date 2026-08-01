El fuego entra en el casco urbano de Casas de Millán y afecta ya a viviendas: "Temo por mi casa"

El incendio forestal declarado este sábado en la zona del Puerto de los Castaños ha entrado en el casco urbano de Casas de Millán y está afectando ya a viviendas de la localidad. «Ahora mismo el fuego está afectando a viviendas del municipio. El humo está metido en la población y el fuego también ha entrado en el casco urbano», ha explicado a este diario su alcalde, Mario Cerro, mientras los equipos de extinción continúan trabajando para tratar de frenar el avance de las llamas.

Fotogalería | Las imágenes del incendio de Casas de Millán, que ha obligado a evacuar a 800 personas / Toni Gudiel

Casas de Millán había sido evacuada previamente junto a Grimaldo ante la evolución del incendio. El desalojo afecta a unas 800 personas, alrededor de 650 de Casas de Millán y 150 de Grimaldo, además de habitantes de viviendas aisladas próximas al fuego. Los vecinos han sido trasladados fuera de las zonas de riesgo, principalmente al pabellón municipal de Cañaveral, habilitado para recibir a los desalojados.

Ante la situación existente en los municipios afectados, Cerro considera muy probable que sus residentes no puedan regresar durante las próximas horas. «En principio, seguramente los evacuados tendrán que pasar toda la noche fuera», ha apuntado, aunque todavía no existe una confirmación definitiva.

«Temo por mi casa»

La entrada de las llamas en Casas de Millán ha aumentado la inquietud entre los vecinos que abandonaron la localidad. Entre ellos se encuentra Begoña Plaza, propietaria del Asador Grimaldo. «Lo estamos viviendo con mucha pena y muchos nervios. Es muy triste», ha relatado la vecina, que permanece alojada junto a sus padres en casa de su hermana, en Torrejoncillo, mientras espera noticias sobre la evolución del incendio.

«No podemos volver a casa porque todo es una incertidumbre. Todavía no está controlado y la situación es muy difícil, pues el incendio está ya por detrás de mi casa y temo por ella», ha explicado. Plaza ha señalado que, por el momento, su negocio se encuentra fuera de peligro. En la villa, perteneciente al municipio de Cañaveral, permanecen camiones de bomberos y otros medios del dispositivo de emergencias.

Los primeros evacuados comenzaron a llegar durante la tarde al pabellón de Cañaveral, donde se han colocado sillas y se han acondicionado las instalaciones para atenderlos. Cruz Roja participa en la asistencia y el traslado de las personas desalojadas, especialmente de los vecinos de mayor edad.

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción del Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha mandado a través de redes sociales su "animo a todos los evacuados y fuerza a todos los intervinientes".

El incendio

El fuego se declaró a las 13.38 horas después de que un camión comenzara a arder mientras circulaba por el punto kilométrico 505 de la A-66, en sentido norte, junto a la salida hacia Torrejoncillo. La proximidad del incendio a las carreteras motivó la activación, a las 14.40 horas, del nivel 1 de peligrosidad del Plan Infoex por la posible afección a personas o bienes de naturaleza no forestal.

Una hora después, a las 15.40 horas, la Junta de Extremadura declaró la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex), ante el riesgo para los cascos urbanos de Casas de Millán y Grimaldo, el término municipal de Cañaveral y varias viviendas aisladas.

El Plan Infoex ha incrementado los medios desplegados para combatir el incendio, que se mantiene en nivel 1 de peligrosidad. En la zona trabajan ocho unidades de bomberos forestales terrestres y cuatro helitransportadas, además de tres agentes del Medio Natural y dos técnicos de extinción. El dispositivo cuenta también con 11 helicópteros, siete aviones anfibios y tres vehículos de maquinaria pesada.