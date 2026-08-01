Muere un hombre de 46 años y dos jóvenes resultan heridos en una salida de vía cerca de Hervás

Un hombre ha fallecido en un accidente de tráfico en la noche de este viernes cerca del municipio cacereño de Hervás. El coche, en el que iban tres hombres, se ha salido de la vía en la EX-205 a la altura del camping Pinajarro provocando el fallecimiento de uno de los ocupantes, un varón de 46 años que ha salido despedido del vehículo.

Las otras dos personas, jóvenes de 24 años, han resultado heridos de carácter grave tras sufrir politraumatismos y han sido trasladados al Hospital Virgen Puerto de Plasencia.

Noticias relacionadas

El accidente se registró sobre las 21.25 horas y desde el 112 se enviaron los recursos correspondientes para la atención y el traslado de los heridos. Hasta el lugar se desplazó una Unidad Medicalizada 7-1, medios del Punto de Atención Continuada de Hervás, una ambulancia convencional del SES, bomberos del CEPEI de Cáceres, patrullas de la Guardia Civil y efectivos de emergencia de carreras.