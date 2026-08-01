El PSOE pide ayudas para el olivar de montaña extremeño por su papel como barrera frente a los incendios

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la Asamblea de Extremadura una propuesta para crear una línea específica de ayudas al olivar tradicional de montaña de la variedad Manzanilla Cacereña, destinada a compensar a los agricultores por la función que desempeñan sus explotaciones en la prevención de incendios forestales.

La iniciativa reclama también la aprobación de un Plan Integral de Protección del Olivar Tradicional de Montaña, la elaboración de un mapa autonómico de cultivos considerados estratégicos frente al fuego y la puesta en marcha de medidas que favorezcan el relevo generacional y eviten el abandono de las parcelas.

Olivares

El PSOE sostiene que estos olivares, extendidos principalmente por Sierra de Gata, Las Hurdes, Valle del Alagón, Trasierra-Tierras de Granadilla, Valle del Ambroz, Valle del Jerte y La Vera, constituyen uno de los principales patrimonios agrarios, ambientales, económicos y culturales del norte de la provincia de Cáceres.

Un instante de la reunión. / E. P.

Sin embargo, buena parte del cultivo se desarrolla en terrenos con fuertes pendientes, bancales y explotaciones de reducida dimensión, lo que dificulta la mecanización. A esta situación se suman el incremento de los costes de producción, el envejecimiento de los propietarios y la falta de relevo generacional, factores que reducen la rentabilidad y aumentan el riesgo de abandono.

Una infraestructura contra el fuego

La propuesta considera que los olivares gestionados actúan como una "infraestructura territorial activa" contra los incendios, ya que interrumpen la continuidad de la vegetación, disminuyen la velocidad de propagación de las llamas y facilitan las labores de los medios de extinción.

Para determinar el importe de las ayudas, los socialistas plantean utilizar la metodología desarrollada por la Universidad de Extremadura en un informe encargado por la Consejería de Agricultura. El estudio calcula el valor de estos cultivos a partir de los costes que su conservación evita a la Administración en trabajos forestales, extinción, protección civil, evacuaciones y restauración ambiental.

Base técnica

El documento concluye que existe una base técnica suficiente para establecer una ayuda compatible con la normativa administrativa y concebida como un pago por los servicios ecosistémicos que prestan los agricultores. Las investigaciones del Proyecto Mosaico de la Universidad de Extremadura estiman, además, que las actuaciones desarrolladas en Sierra de Gata y Las Hurdes permitieron reducir entre un 10% y un 19% la superficie que potencialmente habría resultado quemada en escenarios sin gestión agraria.

Otra imagen de la reunión facilitada por el PSOE. / PSOE Extremadura

La iniciativa, firmada por la portavoz socialista Isabel Gil Rosiña, incluye nueve medidas. Entre ellas figuran aumentar la financiación del Infoex para reforzar durante todo el año las tareas preventivas, garantizar la ejecución de los planes periurbanos en los municipios con riesgo de incendios en la interfaz urbano-forestal y potenciar la agricultura, la ganadería extensiva y la selvicultura preventiva como instrumentos para gestionar el combustible vegetal.

El PSOE defiende que proteger este cultivo supone no solo conservar el paisaje y la biodiversidad, sino también sostener miles de explotaciones familiares, mantener actividad económica y contribuir a fijar población en las comarcas rurales del norte cacereño.