Más del 25% de las empresas extremeñas son 'fantasmas' y llevan dos años sin presentar sus cuentas

Extremadura registra actualmente un total de 6.972 sociedades 'fantasma' de 25.468 empresas que existen en la región. Este tipo de empresas inscritas en el Registro Mercantil llevan al menos dos años sin publicar sus cuentas anuales teniendo la obligación de hacerlo y representan el 26,67% del tejido empresarial registrado.

Así lo recoge el 'Estudio sobre sociedades fantasma' elaborado por Informa D&B (filial de Cesce), que señala que estas sociedades fantasmas registradas en la región suponen el 1,3% de las que existen en todo el país, que ascienden a 520.505 empresas.

A nivel nacional

Las 520.505 sociedades 'fantasma' registradas a nivel nacional contrastan con el volumen global de 1,3 millones de sociedades activas identificadas en el país, lo que sitúa la tasa de penetración de estas firmas sin actividad reciente en un 27,81% sobre el total del tejido empresarial registrado.

La directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, ha advertido de que más de medio millón de empresas en España "no han cumplido" con su obligación de presentar cuentas, sin evidencia de actividad, lo que "es un riesgo" ya que se podrían utilizar fraudulentamente, aunque es cierto también que no todas terminan desapareciendo.

En este sentido, el estudio evidencia que algo más de 55.500 compañías que en el informe de 2024 figuraban dentro del colectivo de 'fantasmas' están actualmente activas.

No obstante, el destino principal de este tipo de sociedades continúa siendo la permanencia en situaciones de incumplimiento registral, ya que el 72,13% de ellas (375.359 firmas) mantiene su condición de 'fantasma' en 2026 y un 14,02% ha sufrido el cierre de su hoja registral.

Madrid, Andalucía y Cataluña

Atendiendo a la distribución geográfica, Madrid, Andalucía y Cataluña concentran más de la mitad del volumen nacional, al agrupar el 18,86% (98.169 empresas), el 18,41% (95.816) y el 17,36% (90.357) del total, respectivamente.

En el extremo opuesto, Cantabria (0,84%), La Rioja (0,45%), Melilla (0,10%) y Ceuta (0,10%) son las autonomías con menos compañías de este tipo y no llegan al 1%.

Por su parte, si se analiza la suma global de empresas activas y 'fantasmas', Navarra encabeza la tasa de presencia relativa con un 57,69%, seguida por el País Vasco (37,75%), Melilla (35,73%), Ceuta (35,11%) y Andalucía (32,11%).

Por sectores de actividad, Construcción y actividades inmobiliarias agrupa casi una de cada cuatro empresas (24,7%, con 128.589 firmas), seguida del Comercio, que abarca el 20,18% del total (105.062 sociedades). A continuación se sitúan los Servicios empresariales, con un 13,89% (72.282 firmas), y la Hostelería, con un 8,38% (43.615).

En cuanto a la antigüedad, la menor presencia de firmas jóvenes evidencia que este fenómeno se concentra en mercantiles con trayectoria registral prolongada: un 23,5% de las sociedades fantasmas se constituyó entre 1975 y 2000, en total, alrededor del 26% iniciaron su actividad el siglo pasado, mientras que el 24% lo hizo entre 2001 y 2010 y un 34% entre 2011 y 2020.

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Finalmente, en relación con el capital social, aproximadamente el 65% de estas sociedades cuenta con una cifra de 5.000 euros o inferior, mientras que un 6% dispone de entre 5.001 y 10.000 euros, alrededor del 10% entre 10.001 y 60.000 euros y un 10,59% supera los 60.000 euros.