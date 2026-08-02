Consternación en Eljas por la muerte de Roberto, panadero del pueblo, en un accidente de moto cerca de Villamiel

El municipio cacereño de Eljas está consternado por la muerte de Roberto, un vecino de 51 años que falleció este sábado en un accidente de moto ocurrido en la carretera EX-205, cerca de Villamiel. Casado y padre de dos hijos, era una persona muy conocida en la localidad, donde ejercía como panadero y residía durante todo el año.

El accidente se produjo a las 12.33 horas en el kilómetro 32 de la EX-205. El Centro 112 de Extremadura recibió una llamada que alertaba de que un motorista había resultado herido y activó inmediatamente una unidad medicalizada de emergencias, el helicóptero sanitario, una patrulla de la Guardia Civil, el equipo del Centro de Salud de Cilleros y personal de conservación de carreteras. El hombre presentaba politraumatismos y finalmente falleció.

Panadero

Roberto regentaba la panadería de Eljas y contaba además con otro puesto de venta en la vecina localidad de Valverde del Fresno, según ha explicado el alcalde de la localidad, Antonio Bellanco. Su trabajo diario y su arraigo en la zona hacían que fuera muy conocido tanto en su municipio como en otras poblaciones de Sierra de Gata.

Era un gran apasionado del motociclismo y en redes sociales muchos amigos y personas que comparten su pasión se están volcando con la familia en estos momentos tan complicados. La noticia ha provocado una profunda conmoción entre los vecinos. "El pueblo está totalmente consternado", ha asegurado Bellanco.

Pésame

El Ayuntamiento de Eljas también ha trasladado públicamente su pésame. "Damos nuestro más sentido pésame a la familia de nuestro vecino Roberto, fallecido hoy. Una buena persona. Descanse en paz", publicó el consistorio en sus redes sociales.

El suceso coincide con el inicio de las fiestas de la localidad, cuya programación comienza este domingo y se prolongará hasta el próximo 9 de agosto. El ayuntamiento consultó a la familia la posibilidad de decretar días de luto oficial y suspender o modificar los actos previstos. Finalmente, y de acuerdo con la voluntad expresada por sus familiares, no se decretarán jornadas de luto y la programación festiva continuará adelante. El municipio afrontará, no obstante, unas celebraciones marcadas por el dolor ante la pérdida de uno de sus vecinos más conocidos.