Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "El verano consiste más en descansar que en disfrutar"

Agosto cambia el ritmo, aparca buena parte del trabajo y abre espacio para descansar, romper con la rutina y recuperar fuerzas antes del nuevo curso. El sociólogo cacereño Domingo Barbolla no comparte la idea de que el periodo estival obligue a disfrutar a toda costa y prefiere hablar de descanso psicológico y vital, lejos de esa felicidad casi impuesta que suele asociarse a estas fechas. Si puede elegir, se queda con la playa antes que con la montaña, aunque reivindica los espacios naturales de Extremadura y señala La Vera como uno de sus refugios frente al calor. Entre sus preferencias en los meses de verano tampoco duda: gazpacho, cerveza y tortilla sin cebolla. Sin embargo, agosto también le deja tiempo para la lectura y para volver a una canción especialmente ligada a la pandemia, 'Resistiré', mientras septiembre aparece en el horizonte con un objetivo sencillo: haber recuperado fuerzas para afrontar el próximo curso.

Pregunta: ¿Qué significa para usted "hacer el agosto": ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

Respuesta: La expresión "hacer el agosto" está culturalmente relacionada con ganar dinero, y con ganar mucho dinero. Procede de aquellos momentos en los que la gente se iba de vacaciones y quienes tenían cuatro chiringuitos podían ganar más durante esta época. Por tanto, el origen de la expresión está en lo económico. Supongo que habrá quien diga que para él significa disfrutar más, pero ese es, en realidad, su sentido original.

P: ¿Qué cambia este mes en su día a día?

Cuando estoy en un espacio en el que hace menos calor, puedo ir a la playa o al campo. Prácticamente no trabajo y el ámbito laboral queda, de alguna forma, fuera de juego. Al final aparecen otras actividades y se rompe un poco con la cotidianidad y la rutina habitual.

P: ¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

R: Mi casa, con el aire acondicionado encendido.

P: ¿Es de río o de montaña, o por el contrario se va a la playa?

R: Si puedo, voy a la playa. Me resulta más sugestiva, aunque la montaña también me gusta mucho. En Extremadura tenemos espacios fantásticos para disfrutar de la montaña y las gargantas, como la zona de La Vera y el Jerte es realmente impresionante. Sin embargo, si tuviera que decantarme solamente por una opción, elegiría la playa.

P: ¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

R: Me gustaría desmontar el mito de que, por no hacer nada, uno es más feliz. Eso tampoco es verdad. Lo cierto es que el verano puede ser un tiempo de descanso psicológico y vital, pero esa idea del disfrute está muy manida y tampoco suele ser tan real como se presenta. Para mí, el verano consiste más en descansar que en disfrutar. De hecho, la palabra «disfrutar» me parece que está sobrevalorada.

P: ¿Desconecta en agosto?

R: La verdad es que sí. En mi caso, desconecto tanto en agosto como en julio. Ahora mismo estoy fuera, sin hacer prácticamente nada y recuperándome, así que sí que consigo desconectar.

P: ¿Qué libro está leyendo?

R: Es casi como un libro de trabajo, porque está relacionado con el mundo religioso. Estoy leyendo ‘Posesión. Un viaje profundo entre la ciencia y el misterio de los exorcismos’, de José Miguel Gaona Cartolano.

P: ¿Qué canción resume su mejor verano?

R: No era propiamente una canción del verano, pero me emocionó mucho ‘Resistiré’, la canción que solíamos cantar durante la pandemia.

P: ¿Gazpacho o salmorejo? ¿Tortilla de patatas con o sin cebolla? ¿Cerveza o vino blanco?

R: Gazpacho, sin ninguna duda. Y la tortilla sin cebolla, por Dios. Si lleva un poquito tampoco pasa nada, pero, por lo general, no la aguanto. Y, por último, me quedo con la cerveza.

P: ¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

R: Invitaría a algunos amigos muy cercanos y los llevaría a La Vera, que para mí es una especie de refugio climático. Allí podríamos estar tranquilos y pasar unos días de verano sin tener que soportar tanto calor.

P: Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este agosto?

R: Me gustaría poder decir que agosto me ha servido para recuperar fuerzas de cara al próximo curso.