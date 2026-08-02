El incendio de Casas de Millán obliga a suspender los trenes entre Monfragüe y Cáceres

El incendio forestal originado ayer en el término municipal de Casas de Millán continúa activo a primera hora de este domingo. Durante toda la noche han trabajado sobre el terreno los efectivos del operativo de extinción, mientras se permanece a la espera de información oficial sobre la evolución del mismo. En concreto, siete unidades de bomberos forestales terrestres, tres agentes del Medio Natural, cinco técnicos de extinción y cuatro vehículos de maquinaria pesada desplegados en la zona han intentado frenar el avance de las llamas durante la madrugada. En las próximas horas se desarrollará una reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) en el Puesto de Mando Avanzado establecido cerca de la zona para conocer el estado de la situación.

El fuego, producido por un camión que comenzó a arder en la A-66, obligó anoche a suspender la circulación en tren entre Monfragüe y Cáceres, según ha confirmado Adif. Además, alcanzó durante la tarde el casco urbano de Casas de Millán y afectó a viviendas de la localidad. La rápida evolución de las llamas obligó a evacuar de forma preventiva a unas 800 personas de este municipio y de la villa de Grimaldo, perteneciente a Cañaveral, además de a residentes en varias casas aisladas próximas al fuego.

En torno a la medianoche, el incendio había quemado ya unas 760 hectáreas y presentaba un perímetro aproximado de 18 kilómetros. Su evolución continuaba siendo incierta, según informó desde el Puesto de Mando Avanzado el vicepresidente del Gobierno regional, Abel Bautista. En este sentido, el responsable autonómico advirtió de que todavía quedaba "una noche larga", aunque las condiciones serían algo más favorables por la disminución del viento y el aumento de la humedad.

Del incendio de un vehículo a la evacuación de 800 personas

El fuego comenzó a las 13.38 horas en el punto kilométrico 505 de la A-66, en sentido norte, junto a la salida hacia Torrejoncillo y en la zona del Puerto de los Castaños. Las llamas del vehículo se propagaron a la vegetación colindante y, desde ahí, avanzaron rápidamente por el entorno forestal en dirección a las poblaciones cercanas.

La proximidad del fuego llevó a las autoridades a ordenar el desalojo de las dos localidades cacereñas. En concreto, alrededor de 650 personas tuvieron que abandonar Casas de Millán y otras 150 fueron evacuadas de Grimaldo. Los vecinos fueron trasladados principalmente en autobuses al pabellón municipal de Cañaveral, habilitado durante la tarde para recibirlos.

La gravedad de la situación llevó a la Junta de Extremadura a activar a las 15.40 horas la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales, el Infocaex. Esta situación operativa se declara cuando el fuego puede afectar, además de a terrenos forestales, a personas, viviendas, infraestructuras o vías de comunicación y obliga a adoptar medidas de protección. En este caso se tradujo en la evacuación preventiva de los dos núcleos y de casas próximas al incendio.

Horas después, el incendio entró en el casco urbano de Casas de Millán. "Ahora mismo el fuego está afectando ya a viviendas del municipio. El humo está metido en la población y el fuego también ha entrado en el casco urbano", confirmaba el alcalde de la localidad, Mario Cerro.

En torno a la medianoche, el flanco que había alcanzado Casas de Millán se encontraba controlado. El trabajo se concentraba en el frente norte, en dirección a Grimaldo, donde continuaban desplegados los medios de extinción. "Grimaldo, afortunadamente, en este momento no ha tenido impacto y Casas de Millán sí ha tenido alguno. En ese flanco ya está controlado el incendio y ahora queda el flanco norte, que es el de Grimaldo", explicó Bautista.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), el Ejecutivo acordó mantener durante la noche la evacuación de los dos municipios, así como de las viviendas aisladas afectadas por la medida. De este modo, los cerca de 800 desalojados han tenido que dormir fuera de sus casas, principalmente en el pabellón municipal habilitado en Cañaveral.

Aviso Es-Alert y traslados

Los habitantes de las localidades afectadas recibieron en sus teléfonos móviles una notificación del sistema Es-Alert en la que se les ordenaba abandonar la localidad. El mensaje informaba también de que se habían habilitado autobuses en la parada de Casas de Millán para realizar el traslado vía Serradilla, Mirabel y autovía A-66 hasta Cañaveral.

Los primeros desalojados comenzaron a llegar durante la tarde al pabellón municipal. En las instalaciones se colocaron sillas y se prepararon espacios para poder atender en las mejores condiciones a los evacuados, mientras continuaban llegando nuevos autobuses. El recinto se convirtió así en el principal punto de acogida de quienes habían salido de sus casas con escaso margen y sin saber cuándo podrían regresar.

Cruz Roja colaboró en el traslado y la atención de los evacuados, especialmente de las personas mayores. La Guardia Civil, los servicios municipales y los equipos de emergencias coordinaron el desalojo y la recepción de los vecinos. Antes de que las llamas alcanzaran el casco urbano, Miguel Ángel Egido, vecino de Casas de Millán, observaba desde la terraza de su vivienda cómo el incendio avanzaba por la sierra. "Se ve el fuego cruzar la sierra y viene hacia el pueblo", relató a este diario poco antes de recibir la orden de evacuación.

Egido, hijo de la propietaria de Oleícola Monfragüe, manifestó que la empresa permanecía abierta cuando el incendio comenzó a aproximarse. También recordó que el municipio ya había sufrido recientemente otro fuego forestal. Aquel incendio se declaró durante la noche del 9 de julio y obligó a activar el nivel 1 de peligrosidad por su cercanía a la vía férrea.

Refuerzo del dispositivo

El Plan Infoex incrementó durante la tarde los medios movilizados para tratar de contener el incendio. Al cierre de esta edición se encontraban trabajando sobre el terreno un total de 18 medios aéreos, en torno a un centenar de efectivos, tres vehículos de maquinaria pesada, agentes del medio natural, además de un técnico de extinción. El dispositivo aéreo estaba compuesto por once helicópteros y siete aviones anfibios.

El trabajo seguía concentrándose tanto en frenar el avance de los frentes como en proteger los núcleos habitados, las viviendas dispersas y las carreteras próximas. En las labores de extinción participaban medios humanos y materiales del Plan Infoex, de la Diputación de Cáceres y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la colaboración de la Guardia Civil y Cruz Roja Extremadura.

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La dirección del Infocaex pidió a la población que siguiera las instrucciones de las autoridades, se informara a través de los canales oficiales y evitara acercarse a las zonas donde trabajaban los medios terrestres y aéreos. Asimismo, recordó la prohibición de utilizar drones, ya que pueden poner en peligro a las aeronaves y obligar a suspender las labores de extinción. Este incendio se declaró apenas unas horas después de que quedara estabilizado el fuego originado el pasado viernes en Herrera del Duque, que había calcinado alrededor de 500 hectáreas.