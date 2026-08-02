El incendio está perimetrado en un 70% y se levantan las evacuaciones de Casas de Millán y Grimaldo

El incendio forestal originado ayer en el término municipal de Casas de Millán se encuentra "en vías de estabilización perimetrado en un 70%", ha explicado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) en el Puesto de Mando Avanzado el vicepresidente del Gobierno regional, Abel Bautista. El 30% restante corresponde a una zona de terreno pedregoso que dificulta el trabajo de los equipos de extinción y de la maquinaria pesada. Las hectáreas calcinadas ascienden a 1500 en un perímetro de 20 kilómetros, según datos provisionales que ha aportado.

La noche ha sido "muy dura para los efectivos" debido a las condiciones del viento, que se prolongaron hasta aproximadamente las 3:30 de la madrugada. La situación cambió cuando el viento amainó, lo que permitió atacar el frente principal y cortar la cabeza del incendio que avanzaba hacia Serradilla y el Parque Nacional de Monfragüe.

Los desalojados pueden volver a casa

Respecto a las medidas de protección civil, se levantan las evacuaciones de Grimaldo y Casas de Millán, aunque ambas localidades permanecerán confinadas al menos hasta las 14:00 horas para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar desplazamientos innecesarios. Asimismo, informa de que ya se ha restablecido el suministro eléctrico en ambas poblaciones, aunque el abastecimiento de agua potable continúa interrumpido debido a los daños en la línea eléctrica que alimenta el sistema de bombeo. El suministro se realizará con el apoyo de la Diputación de Cáceres.

Aún así, se mantiene la activación de la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (Infocaex).

Durante la jornada de hoy trabajarán en el operativo un total de 81 efectivos con 12 medios aéreos. "Esperamos que podamos hablarles de estabilización a lo largo de las próximas horas", ha indicado. A primera hora de la mañana, se han producido reactivaciones en la zona de Grimaldo, donde se ha movilizado un medio aéreo para controlarlas con descargas

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Tres focos intencionados

Durante su comparecencia también ha denunciado la aparición de tres focos de fuego en Casas de Millán sobre las 5:00 de la madrugada que, según afirma, fueron provocados de forma intencionada ya que "no tienen nada que ver con el viento ni con la caída de pavesas". Bautista califica de "irresponsabilidad" esta actuación que alguien realizó "por querer proteger su propio olivar, su propia finca, o bien por cuestiones desconocidas", asegurando que "ha puesto en juego el trabajo de todo este incendio".