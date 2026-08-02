El SES cita a más de 1.000 extremeñas para realizarse mamografías en agosto

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado a 1.057 mujeres extremeñas para realizarse mamografías durante el mes de agosto, dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama.

Las pruebas se llevarán a cabo en los hospitales de Cáceres, Don Benito y Zafra, localidades a las que pertenecen las mujeres convocadas durante este mes.

El número de citas se reduce en agosto debido a la época estival y a la disminución de los puntos habilitados para realizar las mamografías.

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Extremadura se desarrolla desde 1998 y está dirigido a todas las mujeres de entre 47 y 69 años residentes en la región.

También incluye a las mujeres de entre 40 y 46 años que cuentan con antecedentes de cáncer de mama en familiares de primer grado.