El túnel de la M-30 en sentido Badajoz que conecta con la A-5 se cortará en su totalidad desde este lunes

El túnel de la M-30 en sentido Badajoz (salida), que conecta con la A-5, se cortará en su totalidad desde el 3 al 24 de agosto. Será el penúltimo paso para conectar el nuevo túnel que soterra la A-5 con el subterráneo de la M-30 que discurre bajo la avenida de Portugal, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Itinerarios alternativos

Durante ese periodo, no se podrá acceder desde la M-30 a la A-5, ya que el ramal de salida a la altura de Casa de Campo permanecerá completamente cortado. Para itinerarios de largo recorrido desde Madrid hacia municipios próximos tienen en cuenta que la salida desde Madrid a través de la conexión de la A-5 con la M-30 sur se puede realizar a través de la A-42 o la Vía Lusitana y de ahí a la M-40 o, incluso, a través de la salida de General Ricardos para alcanzar la avenida de los Poblados.

Para los vehículos procedentes del norte de la M-30, el itinerario alternativo preferente sería a través de la conexión con la A-6, que permite conectar con la M-40 y de ahí con la A-5 sentido salida a la altura de Cuatro Vientos.

Para itinerarios alternativos locales, es decir, para vecinos de la zona o distrito, desde Calle-30 norte, salida 19A por paseo Marqués de Monistrol, paseo de Extremadura y avenida de Portugal; desde el Puente de Segovia, por la calle de Saavedra Fajardo, calle de Pablo Casals y calle Sepúlveda; desde la glorieta de Puerta de Toledo, por el paseo de los Pontones, puente de San Isidro, Vía Carpetana y calle del Concejal Francisco José Jiménez Martín.

Actuaciones

Para avanzar con las obras del futuro Paseo Verde del Suroeste es necesario demoler la losa de hormigón de la rampa de salida del túnel existente de la M-30, adecuar el desvío y colocar catorce vigas de grandes dimensiones, ha explicado el Consistorio. El área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, ha planificado un dispositivo especial, de modo que durante las tres semanas de afecciones al tráfico rodado se llevarán a cabo dos actuaciones principales.

En primer lugar, se demolerá la losa de hormigón de la rampa de salida del túnel de M-30 para excavar y ejecutar la nueva losa a la profundidad de la rasante que conectará el túnel existente de Calle 30 con la nueva galería del Paseo Verde del Suroeste. La losa que se demolerá se mantuvo durante las fases anteriores para garantizar el desvío provisional en servicio. Su retirada permitirá completar la ejecución de la estructura definitiva en este punto. Una vez retirada la losa, se construirá la nueva estructura, se repondrá el relleno y se restablecerá el desvío provisional, manteniendo la configuración del tráfico necesaria para continuar con el desarrollo de las obras.

La segunda labor que se llevará a cabo este mes es la instalación nocturna de 14 vigas de 30 metros de longitud que cubrirán el vano completo entre los estribos norte y sur. Al requerir un espacio de maniobra que ocupa todo el ancho de la calzada del túnel de Calle 30 en ambos sentidos de circulación, el montaje de las vigas se realizará exclusivamente en horario nocturno durante cuatro noches consecutivas, del 10 al 13 de agosto. Estas vigas se introducirán a la zona de obras a través del túnel norte, en sentido salida, y serán colocadas mediante una grúa de gran tonelaje.

En septiembre

Los trabajos que ahora se van a acometer en el tramo del túnel norte (salida de Madrid) que enlazará con Calle 30 ya se ejecutaron en el túnel sur (entrada a la capital= el verano pasado. Entonces fue necesario realizar el corte de la autovía el doble de días, del 18 de julio al 31 de agosto.

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Se prevé que la obra civil del túnel esté finalizada en el mes de septiembre, fecha en la que se darán los primeros pasos para comenzar a urbanizar el Paseo Verde del Suroeste. A finales de año se procederá a la apertura del nuevo túnel de la ciudad que enterrará para siempre una autovía que lleva separando desde 1968 a los vecinos de los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas, del distrito de Latina, de los de Campamento (Latina) y Casa de Campo (Moncloa-Aravaca).