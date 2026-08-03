Loterías y apuestas
Un acertante de la Bonoloto gana casi 320.000 euros este domingo
Otros tres jugadores obtuvieron más de 38.000 euros cada uno al sumar cinco aciertos y el complementario
El sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 2 de agosto, ha dejado un único acertante de primera categoría, premiado con 319.694,94 euros. El boleto ganador fue validado en la Administración de Loterías número 1 de Carrizal-Ingenio, en Las Palmas, situada en el número 56 de la calle Carlos V.
La combinación ganadora estuvo formada por los números 02, 21, 33, 14, 40 y 28. El número complementario fue el 04 y el reintegro correspondió al 8.
El sorteo también dejó tres boletos acertantes de segunda categoría, con cinco números y el complementario. Cada uno de sus propietarios recibirá 38.750,90 euros. Los boletos fueron sellados en administraciones de Girona y Málaga y en un despacho receptor de Teror, también en Las Palmas.
Además, se contabilizaron 91 acertantes de tercera categoría, premiados con 638,75 euros; 3.782 de cuarta, con 23,05 euros, y 66.287 de quinta categoría, que recibirán cuatro euros. La recaudación total del sorteo ascendió a 1.880.914,50 euros.
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