Nuevo fuego en la región
Activado el nivel 1 de peligrosidad en un incendio en Arroyo de San Serván
Se han movilizado tres helicópteros, cuatro aviones, cinco unidades de bomberos forestales, dos helitransportadas, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción
Después de un fin de semana en el que se han calcinado más de 2.000 hectáreas debido a los incendios de Casas de Millán y Herrera del Duque, el Plan Infoex declara un nuevo fuego en la región. Alrededor de las 18.00 horas, se ha registrado un incendio en Arroyo de San Serván, en la provincia de Badajoz, que ha obligado a activar el nivel 1 de peligrosidad por afección a edificaciones aisladas.
Un amplio dispotisivo formado por equipos del Plan Infoex y la Diputación de Badajoz se han desplazado hasta la zona para trabajar en labores de extinción. En concreto, se han movilizado cinco unidades de bomberos forestales terrestres, dos helitransportadas, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción. Además, tres helicópteros y cuatro aviones asisten a los medios desplegados sobre el terreno.
- Evacúan a 800 personas de Casas de Millán y Grimaldo por el incendio forestal: 'Las llamas ya están aquí
- Muere un hombre de 46 años y dos jóvenes resultan heridos en una salida de vía cerca de Hervás
- El incendio de Tornavacas se encuentra 'en vías de estabilización' y los medios continúan trabajando en la zona
- Toño Pérez: 'Quiero desmontar el mito de que en Extremadura el calor es insoportable
- Consternación en Eljas por la muerte de Roberto, panadero del pueblo, en un accidente de moto cerca de Villamiel
- El fuego entra en el casco urbano de Casas de Millán y afecta a viviendas: 'Las llamas están a dos metros de mi casa
- Un bombero sufre quemaduras al extinguir un incendio cerca de Granja de Torrehermosa
- El incendio de Casas de Millán 'pierde fuerza' pero continúa activo y obliga a suspender los trenes entre Monfragüe y Cáceres