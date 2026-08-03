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Nuevo fuego en la región

Activado el nivel 1 de peligrosidad en un incendio en Arroyo de San Serván

Se han movilizado tres helicópteros, cuatro aviones, cinco unidades de bomberos forestales, dos helitransportadas, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción

Imagen del incendio en Arroyo de San Serván

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E. P. E.

Después de un fin de semana en el que se han calcinado más de 2.000 hectáreas debido a los incendios de Casas de Millán y Herrera del Duque, el Plan Infoex declara un nuevo fuego en la región. Alrededor de las 18.00 horas, se ha registrado un incendio en Arroyo de San Serván, en la provincia de Badajoz, que ha obligado a activar el nivel 1 de peligrosidad por afección a edificaciones aisladas.

Un amplio dispotisivo formado por equipos del Plan Infoex y la Diputación de Badajoz se han desplazado hasta la zona para trabajar en labores de extinción. En concreto, se han movilizado cinco unidades de bomberos forestales terrestres, dos helitransportadas, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción. Además, tres helicópteros y cuatro aviones asisten a los medios desplegados sobre el terreno.

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