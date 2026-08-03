El beneficio de los extremeños por alquileres sube un 30% en 5 años y roza los 180 millones

El beneficio declarado en el IRPF por los propietarios extremeños que alquilan algún inmueble, desde viviendas a garajes pasando por locales comerciales, ronda los 180 millones de euros anuales. El rendimiento obtenido por estos arrendamientos ha crecido un 31% en cinco años, de acuerdo con las últimas estadísticas de la Agencia Tributaria sobre los declarantes de este tributo, publicadas a inicios de este mes y correspondientes al ejercicio 2024. En ellas se recoge una renta fiscal neta de 178,1 millones de euros por este concepto, cerca de 17 millones más que en 2023 (10,4%), con un importe medio de 3.071 euros.

Los beneficios declarados por alquilar en Extremadura (Columnas múltiples)

Qué recoge la estadística

Este montante no corresponde al volumen total del mercado del alquiler o a la facturación bruta obtenida por los propietarios particulares. Constituye el beneficio obtenido por los dueños (personas físicas) una vez descontados aquellos gastos deducibles y aplicadas las reducciones fiscales a las que puedan acogerse. En esta partida aparecen los rendimientos obtenidos por todo tipo de inmuebles, ya sean casas, oficinas, garajes y trasteros, naves industriales o fincas rústicas. También se incluyen apartamentos turísticos, siempre que no se presten servicios propios de la industria hotelera.

Evolución al alza

Antes de 2024, el beneficio declarado por los alquileres había venido creciendo de forma ininterrumpida en los años precedentes, con una excepción: la de 2020, un ejercicio que estuvo marcado por la pandemia. Su irrupción conllevó una menor actividad en locales comerciales o apartamentos turísticos, por ejemplo, al tiempo que elevó los impagos.

Así, se pasó de los 135,6 millones declarados en 2019 a 127,3 millones en el año del covid, pero a partir de ahí, con 138,4 millones en 2021, se recuperó la tendencia al alza. Son varios los factores que están detrás de este crecimiento. Uno de ellos es el progresivo incremento de los precios del alquiler. En el caso del mercado residencial, el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA) que publica el INE (precisamente a partir de los datos de la Agencia Tributaria) revela un aumento del 10,8% entre 2019 y 2024 en la comunidad autónoma.

Evolución en Extremadura del Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (Líneas)

Este progresivo encarecimiento del precio de los alquileres ha venido acompañado asimismo del aumento de los contribuyentes que declaran tener un arrendamiento, ya sea porque han puesto inmuebles en el mercado o por el refuerzo de los controles fiscales y la regularización de viviendas que antes no tributaban correctamente, especialmente en lo que atañe a las de uso turístico. De esta forma, a lo largo de este lustro el número de liquidaciones con información consignada en esta partida ha pasado en Extremadura de 48.236 a 58.016 (+20,3%), lo que supone una de cada diez declaraciones de la renta presentadas en la comunidad autónoma.

Economía sumergida

No obstante, pese a que este avance puede deberse en parte a que han salido a la luz contratos que antes estaban ocultos al fisco, una importante porción de este mercado continúa dentro de la economía sumergida. El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha estimaba, también en 2024, que el fraude en el alquiler tradicional alcanza a más de una quinta parte del parque inmobiliario español, lo que equivale a unas 600.000 viviendas.

Cambios legislativos

Por otro lado, hay dos cambios legislativos que pueden haber tenido cierto impacto en las estadísticas, al menos en los datos fiscales del IRPF de los últimos dos años disponibles. Uno de ellos es de carácter estatal: hasta 2023, los rendimientos positivos procedentes del alquiler de vivienda habitual disfrutaban con carácter general de una reducción del 60%. En 2024 entró en vigor una novedad normativa para los nuevos contratos celebrados desde el 26 de mayo de 2023. A partir de esa fecha, aunque puede elevarse al 60%, 70% o 90% si se cumplen determinadas condiciones, la reducción general pasó a situarse en el 50%, lo que puede haber elevado el rendimiento neto.

Deducción autonómica

El otro cambio es de ámbito autonómico: en 2023, la deducción autonómica para determinados perfiles de inquilinos pasó, con carácter general, al 30% de lo pagado, con un máximo de 1.000 euros (o de 1.500 euros en el medio rural). Anteriormente era del 5%, con un máximo de 300 euros, o del 10% y 400 euros en zonas rurales.

Si bien se trata de un incentivo para el inquilino, no para el propietario, de manera indirecta puede haber hecho aflorar alquileres porque, para aplicarlo, el arrendatario necesita acreditar el contrato, los pagos, la identificación del arrendador y el inmueble.

Por localidades

Cuántas de estas liquidaciones corresponden en concreto a arrendamientos de vivienda es algo que no figura en estos datos de declarantes de la Agencia Tributaria, que, en cambio, sí tiene otra estadística de viviendas declaradas en el IRPF, pero con información de 2023. Aquí aparecen un total de 36.550 viviendas declaradas en alquiler en Extremadura ese ejercicio, de ellas 30.923 habituales y 5.627 no habituales. Entre las primeras, el grueso (siete de cada diez) se concentra en las siete poblaciones con más de 20.000 habitantes.

Las principales ciudades

Badajoz suma el mayor número de viviendas habituales en alquiler, con 8.249 inmuebles y una renta media mensual de 487 euros, seguida de Cáceres, con 6.072 viviendas y un importe medio de 472 euros. Mérida registra 2.795 viviendas arrendadas, con una mensualidad promedio de 423 euros, mientras que Plasencia cuenta con 2.159 viviendas y un ingreso medio de 401 euros. En Don Benito se contabilizan 1.215 viviendas arrendadas, con una renta media de 359 euros, y en Almendralejo, 899 residencias, con un coste medio mensual de 343 euros. Por último, Villanueva de la Serena presenta el menor número de casas arrendadas, con 656, y también el alquiler medio más bajo entre estas localidades, situado en 333 euros mensuales.