La embotelladora de Aquarel reanuda su actividad tras el incendio que puso en vilo a Herrera del Duque

El incendio forestal declarado este pasado viernes en Las Navas provocó uno de los mayores sobresaltos vividos en los últimos años en Herrera del Duque. La proximidad de las llamas a la planta embotelladora de agua de Nestlé, Aquarel, la principal industria de la localidad, mantuvo durante horas en vilo al pueblo.

La preocupación comenzó a extenderse por los grupos de WhatsApp desde las primeras noticias sobre el fuego. No solo estaba amenazada una fábrica con una plantilla media de alrededor de 135 personas, sino también un paraje muy ligado a la historia y a la economía de la localidad. Las Navas han sido tradicionalmente una zona de pastores y uno de los espacios que durante generaciones ha contribuido al sustento de muchas familias.

Fotogalería | Las imágenes del incendio en Las Navas, en Herrera del Duque /

La multinacional ha dejado atrás el susto y este lunes, después de dos días de parón, ha comenzado a producir de nuevo "con normalidad", tal y como ha confirmado a este periódico, subrayando además su colaboración durante la emergencia. La fábrica puso a disposición de los bomberos sus propios equipos de extinción y el agua que tenía almacenada para contribuir a frenar el avance de las llamas.

También desvió agua al río para que pudiera ser utilizada por los helicópteros que participaban en las labores de extinción. Según Nestlé, estas medidas facilitaron "en gran medida" el trabajo del amplio dispositivo movilizado.

Evacuados

El incendio obligó a desalojar de forma preventiva a 48 empleados y nueve transportistas que se encontraban en las instalaciones. La salida no pudo realizarse por la carretera habitual hacia Herrera del Duque, ya que el fuego se había originado en la zona del puerto y los servicios de emergencia estaban trabajando en ese punto.

El acceso desde la N-502 quedó restringido desde el comienzo del incendio para facilitar el paso de los bomberos forestales, la maquinaria pesada y el resto de los medios movilizados. Ante esta situación, los evacuados salieron en sus propios vehículos por la pista forestal que comunica la planta con la carretera de Villarta de los Montes, atravesando la Reserva de Cijara, escoltados por la Guardia Civil.

Cedido

Nestlé ha explicado que tanto el personal como los transportistas abandonaron la fábrica "de forma ordenada y con calma", siguiendo en todo momento las indicaciones de los responsables del Plan Infoex, la Guardia Civil y los bomberos locales. La empresa destaca que los responsables del operativo han reconocido la labor desarrollada desde la propia planta durante la emergencia.

Cabe recordar que el incendio se declaraba a primera hora de la tarde del viernes, aproximadamente a un kilómetro de la embotelladora. La cercanía de las llamas a las instalaciones llevó al Plan Infoex a activar el nivel 1 de peligrosidad.

Fotogalería | Las consecuencias del incendio de Herrera del Duque, en imágenes / Cedidas

En los momentos de mayor intensidad llegaron a intervenir nueve aviones, ocho helicópteros, unidades terrestres de bomberos forestales, maquinaria pesada, agentes del Medio Natural y técnicos de extinción. El operativo contó también con medios del Ministerio para la Transición Ecológica, del Infocam de Castilla-La Mancha y de los bomberos de la Diputación de Badajoz, además de efectivos de la Guardia Civil y de la Cruz Roja.

500 hectáreas

El amplio dispositivo, que reunió a casi un centenar de efectivos, consiguió frenar el avance de las llamas durante la madrugada del sábado. El incendio quedó estabilizado y sin frentes activos, lo que permitió desactivar el nivel 1 de peligrosidad a las 4.30 horas.

Los medios continuaron trabajando posteriormente sobre el terreno para controlar el perímetro, enfriar los puntos calientes y evitar posibles reproducciones. El fuego ha calcinado unas 500 hectáreas de pinar, eucaliptal, matorral y terreno de pastos y ha alcanzado una pequeña parte de la Reserva Regional de Cijara.

Las llamas alcanzaron también el paraje de La Chorcha, en el término de Fuenlabrada de los Montes, aunque el importante despliegue de medios consiguió detener su avance.

Embotelladora de Nestlé en Herrera del Duque / Nestlé

El incendio ha afectado a un entorno de gran valor natural, económico y sentimental para Herrera del Duque. Las Navas forman parte de la memoria de muchas familias del pueblo. Y la embotelladora, con más de dos décadas en funcionamiento, es uno de los principales generadores de empleo. Aquarel extrae y embotella el agua mineral natural del manantial Jaras, conocido popularmente como 'El Borbollón'.