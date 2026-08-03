Excelencia
Estos son los 17 alumnos con los mejores expedientes de Primaria en Extremadura
La Junta les concede los Premios Extraordinarios del curso 2025-2026, dotados con 200 euros para cada estudiante
La Junta de Extremadura ha reconocido a 17 alumnos que finalizaron sexto de Educación Primaria durante el curso 2025-2026 con un rendimiento académico excelente. Todos ellos recibirán uno de los Premios Extraordinarios de Educación Primaria, dotados con 200 euros por estudiante.
La resolución de la Consejería de Educación y Formación Profesional, fechada el 24 de julio, ha sido publicada este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). La cuantía destinada a estos reconocimientos asciende en total a 3.400 euros.
Para optar a los galardones, los estudiantes debían haber terminado sexto de Primaria con una nota media igual o superior a 9 y haber sido propuestos como candidatos por el equipo docente de su centro.
Los premios se reparten entre colegios de once municipios de la comunidad. Olivenza es la localidad con más estudiantes reconocidos, con tres, mientras que Cáceres, Badajoz, Navalmoral de la Mata y Fuente del Maestre cuentan con dos galardonados cada una.
Los 17 estudiantes premiados
Los alumnos distinguidos por la Junta son:
- Ignacio Antón Capapey, del CEIP Francisco Ortiz López, de Olivenza.
- Jaime Cabañas Portal, del CEIP Jesús Romero Muñoz, de Los Santos de Maimona.
- Lara Cornejo Guerrero, del CEIP San José de Calasanz, de Fuente del Maestre.
- Carla Fernández Flores, del CEIP Isabel de Moctezuma, de Cáceres.
- Marcos Flores Gómez, del CEIP El Rodeo, de Jerez de los Caballeros.
- Alejandra Gómez Carballo, del CEIP María Auxiliadora, de Villar del Rey.
- Daniela Herreruela González, del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, de Navalmoral de la Mata.
- Gonzalo López Alegre, del CEIP Santísimo Cristo de la Salud, de Aldeanueva de la Vera.
- Celia López González, del CEIP Campo Arañuelo, de Navalmoral de la Mata.
- Daniel Luengo Redondo, del CEIP Enrique Segura Covarsí, de Badajoz.
- Rocío del Carmen Moreno Minino, del CEIP Francisco Ortiz López, de Olivenza.
- Carlos Moreno Olivera, del CEIP Cruz Valero, de Fuente del Maestre.
- Paula Oliva Pérez, del CEIP San Andrés, de Almaraz.
- Álvaro Patilla Rivera, del CEIP Zurbarán, de Don Benito.
- Daniella Rodríguez Ruiz, del CEIP Ciudad de Badajoz, de Badajoz.
- Ana María Silva Aza, del CEIP Francisco Ortiz López, de Olivenza.
- Marta Trujillo Manzano, del CEIP Isabel de Moctezuma, de Cáceres.
Tres reconocimientos para un colegio de Olivenza
El CEIP Francisco Ortiz López de Olivenza es el centro con mayor presencia en la relación, con tres alumnos premiados: Ignacio Antón Capapey, Rocío del Carmen Moreno Minino y Ana María Silva Aza.
También repite el CEIP Isabel de Moctezuma de Cáceres, con Carla Fernández Flores y Marta Trujillo Manzano. En Navalmoral de la Mata han resultado reconocidas Daniela Herreruela González, del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, y Celia López González, del CEIP Campo Arañuelo.
En Fuente del Maestre reciben el premio Lara Cornejo Guerrero, del CEIP San José de Calasanz, y Carlos Moreno Olivera, del CEIP Cruz Valero. Los dos alumnos de Badajoz son Daniel Luengo Redondo, del CEIP Enrique Segura Covarsí, y Daniella Rodríguez Ruiz, del CEIP Ciudad de Badajoz.
La convocatoria tiene como objetivo reconocer públicamente el esfuerzo y los resultados académicos sobresalientes del alumnado al término de la etapa de Primaria. La Administración regional pretende que la distinción contribuya a su desarrollo personal, académico, social, intelectual y emocional, además de servir como incentivo para continuar sus estudios.
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