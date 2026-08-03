Extremadura debatirá en septiembre cómo afrontar los grandes retos de la economía social y el cooperativismo
La Universidad de Extremadura celebrará del 22 al 24 de septiembre de 2026 el curso “Retos sociales de la Economía Social y el Cooperativismo en Extremadura”, una iniciativa integrada en los Cursos Internacionales de Verano/Otoño de la UEx que reunirá a expertos, cooperativistas y responsables institucionales para analizar los desafíos que marcarán el futuro del sector en la región
Redacción
Organizado por el Secretariado de Actividades Culturales junto con la Cátedra de Economía Social y Cooperativismo (CESYC), el encuentro convertirá a Badajoz en un espacio de reflexión y diálogo sobre algunos de los principales retos de la economía social extremeña, entre ellos la transformación digital, la sostenibilidad, el empleo, el relevo generacional, la financiación, la innovación y la cohesión territorial.
La inauguración correrá a cargo del director de la Cátedra CESYC, Ramón Sanguino Galván, quien ofrecerá una ponencia centrada en las claves y desafíos actuales de la economía social en Extremadura y establecerá el marco de debate de un programa diseñado para conectar el conocimiento académico con la realidad empresarial.
El cooperativismo tendrá un protagonismo destacado a través de varias mesas redondas en las que participarán representantes de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, UCETA, UCETAEX, UCOTRANEX, AEXLAB y Caja Rural de Extremadura. En estos espacios se abordarán cuestiones estratégicas relacionadas con la profesionalización de las entidades, el desarrollo del talento, la competitividad empresarial y el papel de las cooperativas de crédito en el crecimiento regional.
Junto a los representantes sectoriales, el curso contará con la participación de profesorado universitario y responsables institucionales vinculados a la economía social. Las sesiones permitirán debatir sobre el papel de la investigación y la docencia universitarias, la evolución de las sociedades laborales, los retos de las cooperativas agroalimentarias y de transporte, así como las políticas públicas orientadas al fortalecimiento del sector.
La clausura estará dedicada a la Estrategia de Economía Social de Extremadura 2025-2027, ofreciendo una visión de las líneas de actuación que marcarán el desarrollo del sector en los próximos años.
Con esta iniciativa, la Universidad de Extremadura refuerza su compromiso con la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento de un modelo económico basado en la cooperación, la creación de empleo de calidad y el desarrollo sostenible del territorio, consolidando además a la Cátedra CESYC como un espacio de referencia para el análisis y la promoción de la economía social en Extremadura.
- Evacúan a 800 personas de Casas de Millán y Grimaldo por el incendio forestal: 'Las llamas ya están aquí
- Muere un hombre de 46 años y dos jóvenes resultan heridos en una salida de vía cerca de Hervás
- El incendio de Tornavacas se encuentra 'en vías de estabilización' y los medios continúan trabajando en la zona
- Toño Pérez: 'Quiero desmontar el mito de que en Extremadura el calor es insoportable
- Consternación en Eljas por la muerte de Roberto, panadero del pueblo, en un accidente de moto cerca de Villamiel
- El fuego entra en el casco urbano de Casas de Millán y afecta a viviendas: 'Las llamas están a dos metros de mi casa
- Un bombero sufre quemaduras al extinguir un incendio cerca de Granja de Torrehermosa
- El incendio de Casas de Millán 'pierde fuerza' pero continúa activo y obliga a suspender los trenes entre Monfragüe y Cáceres