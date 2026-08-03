Extremadura debatirá en septiembre cómo afrontar los grandes retos de la economía social y el cooperativismo

Organizado por el Secretariado de Actividades Culturales junto con la Cátedra de Economía Social y Cooperativismo (CESYC), el encuentro convertirá a Badajoz en un espacio de reflexión y diálogo sobre algunos de los principales retos de la economía social extremeña, entre ellos la transformación digital, la sostenibilidad, el empleo, el relevo generacional, la financiación, la innovación y la cohesión territorial.

La inauguración correrá a cargo del director de la Cátedra CESYC, Ramón Sanguino Galván, quien ofrecerá una ponencia centrada en las claves y desafíos actuales de la economía social en Extremadura y establecerá el marco de debate de un programa diseñado para conectar el conocimiento académico con la realidad empresarial.

El cooperativismo tendrá un protagonismo destacado a través de varias mesas redondas en las que participarán representantes de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, UCETA, UCETAEX, UCOTRANEX, AEXLAB y Caja Rural de Extremadura. En estos espacios se abordarán cuestiones estratégicas relacionadas con la profesionalización de las entidades, el desarrollo del talento, la competitividad empresarial y el papel de las cooperativas de crédito en el crecimiento regional.

Junto a los representantes sectoriales, el curso contará con la participación de profesorado universitario y responsables institucionales vinculados a la economía social. Las sesiones permitirán debatir sobre el papel de la investigación y la docencia universitarias, la evolución de las sociedades laborales, los retos de las cooperativas agroalimentarias y de transporte, así como las políticas públicas orientadas al fortalecimiento del sector.

La clausura estará dedicada a la Estrategia de Economía Social de Extremadura 2025-2027, ofreciendo una visión de las líneas de actuación que marcarán el desarrollo del sector en los próximos años.

Con esta iniciativa, la Universidad de Extremadura refuerza su compromiso con la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento de un modelo económico basado en la cooperación, la creación de empleo de calidad y el desarrollo sostenible del territorio, consolidando además a la Cátedra CESYC como un espacio de referencia para el análisis y la promoción de la economía social en Extremadura.