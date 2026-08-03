Extremadura estrena un Registro de Cooperativas "más ágil, digital y seguro"

El nuevo Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura entrará en vigor este miércoles, 5 de agosto de 2026, tras su aprobación mediante el Decreto 137/2026. La reforma culmina la modernización de este servicio público y adapta plenamente su funcionamiento a la legislación vigente, a la administración electrónica y a las necesidades actuales del cooperativismo extremeño, destaca la Junta de Extremadura a través de nota de prensa.

Una actualización reclamada por el sector cooperativo

La norma ha sido impulsada por la Dirección General de Cooperativas y Economía Social, dependiente de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, y responde a una reivindicación histórica del sector. El nuevo texto sustituye al reglamento que permanecía en vigor desde 2002 y desarrolla la Ley 9/2018, de Sociedades Cooperativas de Extremadura.

La actualización pretende ofrecer procedimientos más sencillos y reforzar la seguridad jurídica de las entidades y de los profesionales que trabajan con ellas. El reglamento adapta la organización y el funcionamiento del Registro a la realidad actual de las cooperativas extremeñas y a los nuevos modelos de relación electrónica con la Administración.

Trámites más sencillos para las cooperativas

El decreto ordena y sistematiza los distintos procedimientos registrales, desde la constitución de una cooperativa hasta las modificaciones de sus estatutos, las fusiones, las transformaciones, las disoluciones o el depósito de las cuentas anuales. La nueva regulación reúne en un marco actualizado los principales trámites que acompañan a las cooperativas durante toda su actividad.

También desarrolla el régimen registral de las entidades asociativas del cooperativismo extremeño y revisa actuaciones esenciales, como la legalización de los libros sociales y la certificación de denominaciones. La norma busca reducir las incidencias provocadas por la presentación de documentos y aportar mayor claridad a cada uno de los procedimientos.

Más administración electrónica y menos burocracia

Entre las principales novedades se encuentra el impulso de la tramitación electrónica, junto con la simplificación de los procedimientos administrativos y la disminución de las cargas burocráticas. La Junta prevé que estos cambios permitan acortar los tiempos de tramitación y faciliten la relación de las cooperativas con el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura.

El nuevo modelo pretende, además, mejorar la accesibilidad, la transparencia y la eficiencia del servicio. La reforma reforzará la seguridad jurídica y ofrecerá un Registro más accesible tanto para las entidades cooperativas como para los profesionales encargados de realizar gestiones en su nombre.

Un respaldo al cooperativismo extremeño

Con la entrada en vigor del reglamento, el Ejecutivo autonómico reafirma su apuesta por el cooperativismo como uno de los pilares del desarrollo económico y social de Extremadura. La modernización del Registro se plantea como un instrumento para acompañar el crecimiento del sector y facilitar la creación, gestión y consolidación de las cooperativas de la región.

La medida forma parte del proceso de transformación de los servicios públicos autonómicos hacia una gestión más rápida y cercana. El nuevo reglamento supone un paso más en la construcción de una Administración extremeña preparada para responder con mayor agilidad a las necesidades del tejido cooperativo.