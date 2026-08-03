Incendios forestales
La Junta culmina la restauración de los montes afectados por los incendios de 2025
La actuación, desarrollada en las zonas de Caminomorisco, Hervás y Casas del Monte, ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros
La Junta de Extremadura ha recepcionado las obras de emergencia ejecutadas durante el último año para restaurar los montes afectados por los graves incendios forestales registrados en el verano de 2025 en las zonas de Caminomorisco, Hervás y Casas del Monte.
La Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio ha destinado un total de 1,5 millones de euros a estas actuaciones, desarrolladas principalmente en los términos municipales de Hervás y Casas del Monte.
Los trabajos han tenido como objetivo reparar los daños provocados por el fuego, proteger el terreno frente a la erosión y favorecer la regeneración de las masas forestales afectadas.
Entre las intervenciones realizadas se encuentra la construcción de diques de mampostería, albarradas y cordones de defensa, así como la aplicación de la técnica de 'helimulching,' consistente en distribuir desde el aire restos vegetales sobre el suelo para reducir la pérdida de tierra y facilitar la recuperación de la vegetación.
Animales
También se han llevado a cabo trabajos de apoyo al regenerado natural y la instalación de jaulas de protección para los nuevos ejemplares, además de la mejora de pistas forestales y la sustitución de pasos de agua dañados.
Las actuaciones han incluido igualmente la recuperación de caminos y de otras infraestructuras forestales que resultaron afectadas por los incendios.
Tras varios meses de trabajo, la Administración autonómica da por restauradas las zonas intervenidas y las infraestructuras dañadas, con el propósito de devolver estos espacios a unas condiciones similares a las que presentaban antes de los fuegos del pasado verano.
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