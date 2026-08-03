Sucesos
Dos fallecidos y tres heridos graves en 23 accidentes durante la operación salida en Extremadura
El 112 ha atendido doce siniestros en la provincia de Cáceres y once en la de Badajoz entre la tarde del viernes y la noche del domingo
La operación especial de tráfico del 1 de agosto ha dejado dos personas fallecidas y tres heridas de carácter grave en las carreteras y localidades de Extremadura. El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 ha gestionado un total de 23 accidentes desde las 15.00 horas del viernes 31 de julio hasta las 23.59 horas del domingo 2 de agosto.
Uno de los accidentes mortales se produjo alrededor de las 14.00 horas del viernes en el camino CG-9, que comunica Tiétar con Navalmoral de la Mata, cerca del embalse de Las Fraguas y de Rosalejo. Dos turismos sufrieron una colisión frontolateral en la que falleció una mujer de 67 años y otras seis personas resultaron heridas.
La segunda víctima mortal fue un motorista de 51 añosque sufrió un accidente el sábado en el kilómetro 32 de la carretera EX-205, cerca de Villamiel. El hombre presentaba politraumatismos y los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar no pudieron hacer nada por salvar su vida.
Del conjunto de siniestros atendidos durante este dispositivo especial de salida, puesto en marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT), 15 se han producido en vías interurbanas y los ocho restantes dentro de cascos urbanos.
Cáceres
Por provincias, Cáceres ha registrado doce accidentes de tráfico durante el fin de semana, mientras que en Badajoz se han contabilizado once.
Como consecuencia de estos sucesos, los profesionales del Servicio Extremeño de Salud (SES) han atendido a un total de 13 personas. Dos de ellas han fallecido, tres han resultado heridas de carácter grave y otras cuatro han salido ilesas, según el balance facilitado por la Junta de Extremadura. La información oficial no detalla el estado de las cuatro personas restantes incluidas en el cómputo total.
Recursos movilizados
El Centro 112 Extremadura ha movilizado 31 recursos para intervenir en los distintos accidentes. Diez de ellos pertenecían al SES, 13 a la Guardia Civil, siete a las policías locales y uno al Cuerpo de Bomberos.
La operación especial ha coincidido con uno de los fines de semana de mayor movimiento del verano, marcado por el comienzo de las vacaciones de agosto y el regreso de numerosos conductores tras finalizar el mes de julio.
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