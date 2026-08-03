Fernando Tejero lleva el humor y las situaciones disparatadas al Teatro Romano de Mérida

La suerte y las servidumbres amorosas se enredan en el mundo de los actores. Este miércoles, en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, se estrenará la obra presentada por el actor Fernando Tejero, 'Cómicos de Roma'. La obra de David Mamet, inspirada en Plauto, llena de enredos, humor y situaciones disparatadas, se estrenará a las 22.45 horas hasta el domingo 9 de agosto, en el Teatro Romano de Mérida.

El texto de Mamet, está dirigido y producido por José Pascual y los actores que dará vida a los personajes serán Fernando Tejero, Rafa Castejón, Daniel Arias, Adrián Expósito, Jorge Asín, Álvaro Tejero, Pedro Moreno, Daniel Morato, Michel Serrano y Mario Gallardo.

Strabo, el azar, la locura y la comedia

'Cómicos de Roma' surgió en 2008 por David Mamet, el dramaturgo, guionista y director de cine estadounidense, la única comedia romana del escritor que tiene como inspiración los mecanismos de comedia de Plauto. José Pascual, la define como una comedia muy especial y original y el "proyecto perfecto" para representarse alguna vez en teatro emeritense.

Por otra parte, ha admitido que se trata de una comedia que al público le va "a encantar", que mezcla la visión contemporánea a la vez que mantiene el espíritu romano, calificando la obra como una experiencia "interesante" para los espectadores.

La comedia sitúa la obra en la vida de Strabo, un actor que afronta distintas crisis a la vez, tras haber sido famoso en su juventud su carrera se va a pique con una gran ruina económica. Asimismo, se enamora de un joven debutante al que promete convertir en una estrella aunque la compañía este al borde de la extinción.

Tras malos momentos, le llega una oferta para actuar para uno de los hombres más ricos de Roma, pero la suerte no está del todo de su parte cuando tras un enredo y varias situaciones de errores el protagonista y toda la compañía terminan en una cárcel militar donde se les obligará a formar parte de un espectáculo sangriento en el Coliseo.

La historia cuenta con dos grupos sociales divididos, la compañía de actores de la Roma Imperial que se enfrentan a problemas tanto económicos como de trabajo y el estamento militar que cuenta con un gran control sobre la sociedad romana de la época. Estos dos grupos se acabarán enfrentando por el interés propio.

Este tipo de "vodevil" hace un homenaje a la vida y al mundo actoral, un reflejo de lo que le pasa en el día a día de un actor, en como el azar y la suerte te puede cambiar la vida en un minuto. Según Daniel Arias, esta profesión no es solo "ser actor", sino que es algo que se lleva intrínseco y es identitario.

Fernando Tejero en la pesentación de la obra 'Cómicos de Roma' en el Festival de Mérida. / Jero Morales

Un reparto brillante para una comedia brillante

La mayoría de los actores se suben por primera vez al escenario romano, y aunque todos han admitido estar muy felices a la vez que nerviosos y agradecidos, que lo definen como estar "cumpliendo un sueño", Fernando Tejero ha admitido que esta "cagado de miedo" y que siente una "responsabilidad enorme". Asimismo, el actor ha señalado que este año no tenía pensado venir al Festival, y que tenía claro que cuando se viera preparado para actuar en el teatro sería con una comedia. Ha admitido que aunque con muchos proyectos al frente, cuando Pascual le ofreció la obra pensó que era de las veces en las que el personaje escogía al actor y sería el momento idóneo.

El elenco está protagonizado por Fernando Tejero, que interpreta a Strabo, un viejo actor de 60 años que se encuentra en horas bajas, tanto artística como económicamente; Rafa Castejón que interpreta a Pelargón, actor de la compañía que tuvo una relación profesional y sentimental con el personaje principal; Daniel Arias como Philius, el joven actor que idolatra y enamora de Strabo.

Fernando Tejero en la pesentación de la obra 'Cómicos de Roma' en el Festival de Mérida. / Jero Morales

Adrián Expósito da vida a Heraldo, el hombre de la época que daba la información; Jorge Asín que interpreta a Ramus un señor borracho, un "mindundi perdido" que cuenta con un pasado que influye en el desenlace de la compañía; Álvaro Tejero que da vida a dos personajes, Sacerdote y Mensajero; Pedro Moreno como Titus; Daniel Morato que interpreta a Quintus, el casero de Strabo que "le baja" a la realidad; Michel Serrano como Lupus Albus; y Mario Gallardo como el Armero, un personaje pequeño del grupo militar.

Por otra parte, Marc Álvarez, el director musical, ha destacado la importancia de la música en la comedia, que aunque no "buscaba" música romana clásica si quería que la ambientación llevará al público a Italia con la música napolitana tradicional.

Una gloriosa acogida

Antonio Vélez, concejal de Cultura de Mérida, ha agradecido el "ambientazo" que tiene la ciudad gracias a los eventos culturales que se realizan durante el verano, además, ha añadido que es una alegría que el certamen esté ya en "modo crucero".

Por su parte, José Luis Gil Soto, secretario General de Cultura, ha advertido a la compañía de los dos retos que tienen esta semana, el primero es cumplir con el listón tan alto que ha dejado la representación anterior y el reto de interpretar una obra de David Mamet, que lleva tanto éxitos hollywoodienses como textos teatrales. Y el reto que es satisfacer las ganas de comedia que tiene el público.

El domingo día 2 de agosto cerró la semana del Festival 'La Comedia de la olla' con un pleno de obras con lleno absoluto y entradas agotadas en la cávea del Teatro Romano, que ha hecho un cierre esta semana con un total de 16.384 espectadores.

Jesús Cimarro advierte que las entradas para la representación que va a tener lugar esta semana también están a punto de agotarse y espera ir a por otros cinco llenos, animando así a la ciudadanía que compre las entradas lo antes posible.

Además, la programación paralela del certámen sigue esta noche de lunes con el ciclo de cine 'Cinema Aestas' en el Pórtico del Foro con la película 'Un mundo frágil y maravilloso'. También, a partir del día 3 hasta el 7 de agosto, el Templo Diana se convertirá en el escenario de 'Caronte. La Rebelión de las Almas' de 'Agusto en Mérida'.