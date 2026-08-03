El incendio de Casas de Millán sigue bajo vigilancia tras quedarse a 11,5 kilómetros de Monfragüe

El incendio forestal declarado el sábado en el entorno de Casas de Millán permanece estabilizado al 100% durante la mañana de este lunes, aunque todavía no ha sido dado por controlado, según han informado a este diario por parte de la Junta de Extremadura. Sobre el terreno continúan trabajando cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, dos agentes del Medio Natural, un técnico de extinción y dos equipos de maquinaria pesada. El dispositivo ya no cuenta con medios aéreos.

En estos momentos, los efectivos se encuentran realizando tareas de refresco en el perímetro afectado por las llamas y mantienen la vigilancia sobre los puntos que podrían permanecer activos, con el objetivo de evitar posibles reactivaciones. La evolución favorable del incendio ha permitido retirar el Puesto de Mando Avanzado desde el que se coordinó durante el fin de semana el operativo de emergencia.

Amenaza para Monfragüe

Uno de los momentos de mayor preocupación se produjo durante la madrugada del domingo, cuando uno de los frentes avanzaba en dirección a Serradilla y al Parque Nacional de Monfragüe. Los equipos consiguieron frenar su progresión después de que disminuyera la intensidad del viento y evitaron que las llamas llegaran al espacio protegido. Finalmente, el incendio se quedó a 11,5 kilómetros de este espacio protegido.

Según informaron desde el Ejecutivo, la eficaz actuación de los medios desplegados impidió que el fuego entrara en el parque nacional ni que afectara a terrenos incluidos dentro de sus límites. Evitar el avance hacia Monfragüe resultó especialmente importante por el valor ambiental de este espacio natural, uno de los grandes enclaves del monte mediterráneo y refugio de especies protegidas como el águila imperial ibérica, el buitre negro y la cigüeña negra.

Hectáreas afectadas

El fuego quedó estabilizado al 100% durante la tarde del domingo después de calcinar 1.352,22 hectáreas dentro de un perímetro aproximado de 20 kilómetros. Esta evolución permitió rebajar a nivel 0 el Plan Infoex y el Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura, el Infocaex.

También se levantó el confinamiento domiciliario de Casas de Millán y Grimaldo, se reabrieron las carreteras afectadas y se restableció la circulación ferroviaria entre Monfragüe y Cáceres. Que el incendio se encuentre estabilizado no significa, sin embargo, que esté controlado o extinguido, de ahí que los equipos deban continuar refrescando el terreno y vigilando los puntos calientes.

Cabe recordar que el incendio se originó sobre las 13.38 horas del sábado después de que un camión comenzara a arder en el kilómetro 505 de la A-66, en dirección norte. Las llamas se propagaron rápidamente desde el vehículo a la vegetación del Puerto de los Castaños y avanzaron hacia Casas de Millán y Grimaldo, llegando incluso a penetrar en el casco urbano de la primera localidad.

La rápida evolución del fuego obligó a evacuar preventivamente a cerca de 800 vecinos, que pasaron la noche en casas de familiares, en el pabellón habilitado en Cañaveral, así como en distintos recursos asistenciales distribuidos entre las ciudades de Plasencia y Cáceres.