123 municipios extremeños están este lunes en riesgo extremo de incendios

Un total de 123 municipios de Extremadura se encuentran este lunes, 3 de agosto, en situación de riesgo extremo de incendios forestales, según el mapa diario elaborado por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de Extremadura con datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

El nivel máximo se extiende por amplias zonas de las dos provincias, especialmente por el centro y el este de la región. A estas localidades se suman 218 municipios con riesgo muy alto y otros 37 situados en nivel alto.

El mapa previsto para el martes refleja una reducción considerable de las zonas en rojo, mientras que el miércoles el riesgo se rebajaría de forma generalizada, con predominio de los niveles moderado y alto.

Relación de municipios

Las localidades incluidas este lunes en el nivel extremo son Abertura, Albalá, Alcántara, Alcollarín, Alconera, Aldea del Cano, La Aldea del Obispo, Aldeacentenera, Alía, Arroyo de la Luz, Atalaya, Baños de Montemayor, Benquerencia, Bienvenida, Botija, Brozas, Burguillos del Cerro, Cabezuela del Valle, Cáceres, Cachorrilla, Campanario, Campillo de Deleitosa, Campillo de Llerena, Campo Lugar, Cañamero, Cañaveral, Carmonita, Carrascalejo, Casar de Cáceres, Casas de Don Antonio, Casas de Don Gómez, Casas de Miravete, Casatejada, Casillas de Coria, Castilblanco, Ceclavín y Conquista de la Sierra.

Zona quemada en Casas de Millán tras el paso del incendio / Toni Gudiel

También figuran La Cumbre, Deleitosa, Escurial, Fresnedoso de Ibor, Fuente del Arco, Garciaz, La Garganta, Garvín, Granja de Torrehermosa, La Haba, Herguijuela, Hervás, Higuera, Hinojal, Hinojosa del Valle, Hornachos, Ibahernando, Jaraicejo, Jerte, La Lapa, Llera, Llerena, Madroñera, Magacela, Maguilla, Malpartida de Cáceres, Mata de Alcántara, Medina de las Torres, Mesas de Ibor, Millanes, Monroy y Montemolín.

Completan la relación Navalmoral de la Mata, Navas del Madroño, Peraleda de San Román, Peraleda del Zaucejo, Pescueza, Piedras Albas, Plasenzuela, Portaje, Portezuelo, Puebla de Sancho Pérez, Puebla del Maestre, Pueblonuevo de Miramontes, Puerto de Santa Cruz, Reina, Retamal de Llerena, Robledillo de la Vera, Robledillo de Trujillo, Rosalejo, Ruanes, Salvatierra de Santiago, Santa Ana, Santa Cruz de la Sierra, Santa Marta de Magasca, Santiago del Campo y Los Santos de Maimona.

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La lista continúa con Serrejón, Sierra de Fuentes, Talaván, Talaveruela de la Vera, Talayuela, Tiétar, Torre de Santa María, Torrecillas de la Tiesa, Torremejía, Torremocha, Torreorgaz, Torrequemada, Trasierra, Trujillo, Usagre, Valdefuentes, Valdehúncar, Valdelacasa de Tajo, Valencia de las Torres, Valencia del Ventoso, Valverde de Burguillos, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera, Villa del Rey, Villagarcía de la Torre, Villamesías, Villar del Pedroso, Zarza de Montánchez y Zarza la Mayor.