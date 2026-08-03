La asignatura Extremestiza recibe luz verde definitiva para llegar a las aulas extremeñas

La Junta de Extremadura ha dado luz verde definitiva a Extremestiza: puente entre Extremadura y América, la nueva y controvertida asignatura optativa que podrá cursar el alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria a partir del próximo curso. La publicación este lunes del decreto en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) culmina la tramitación de una materia que ha recibido críticas de sindicatos, asociaciones de madres y padres y partidos de la oposición.

El Decreto 155/2026, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de julio, modifica la ordenación y el currículo de la ESO en Extremadura para incorporar esta asignatura. La norma entrará en vigor este martes y fija su implantación desde el curso académico 2026-2027.

El alumnado podrá elegirla en 3º de ESO o en 4º, aunque en este último curso únicamente podrá matricularse quien no la haya estudiado anteriormente. La asignatura aparecerá además en las actas de evaluación, los expedientes, los historiales académicos y los informes de traslado, y se incluirá en Rayuela con la abreviatura EPEyA.

Consejo Escolar

La aprobación definitiva llega después de que el pleno del Consejo Escolar de Extremadura respaldara el pasado 25 de junio, por 16 votos a favor y 15 en contra, dos enmiendas contrarias a la implantación de la materia.

Una de ellas, presentada por los sindicatos PIDE, CCOO y UGT, solicitaba directamente su supresión. La segunda, planteada por la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, Freampa, proponía sustituirla por una asignatura de iniciación a la Inteligencia Artificial o por otra dedicada a la cultura portuguesa.

El dictamen completo del Consejo Escolar, cuyo contenido no tiene carácter vinculante, sí terminó siendo aprobado. La votación quedó empatada a 15 y salió adelante gracias al voto de calidad de la presidenta. Los representantes críticos defendieron entonces que, aunque el trámite continuara, no podía afirmarse que Extremestiza contara con el aval del máximo órgano de participación de la comunidad educativa.

Entre las objeciones planteadas figuraban la posible duplicación de contenidos ya presentes en Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura o Biología y Geología, así como las dificultades que podría generar en el reparto de la carga lectiva, la confección de los horarios y la organización interna de los centros.

El PSOE también reclamó a la Junta que atendiera el criterio expresado en el pleno y retirara la materia. Los socialistas cuestionaron su justificación pedagógica y criticaron que ofreciera una visión incompleta de las relaciones entre Extremadura y América, al no abordar con suficiente profundidad episodios como el exilio extremeño posterior a la Guerra Civil o el conjunto de movimientos migratorios que han configurado la identidad regional.

Tres especialidades docentes

El decreto definitivo mantiene que la asignatura podrá ser impartida por profesorado de Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura y Biología y Geología, siguiendo ese orden de atribución. Esta fórmula también había sido cuestionada por quienes consideraban que podía carecer de coherencia pedagógica y generar conflictos entre departamentos.

Educación ha defendido desde el inicio que se trata de una materia «legal y necesaria» para comprender la historia, la cultura y la proyección internacional de Extremadura. La Consejería ha insistido además en su carácter optativo y en que pretende abordar el mestizaje, la diversidad, el respeto y los vínculos con América desde una perspectiva interdisciplinar.

El currículo aprobado se estructura en torno a cuatro competencias específicas y tres grandes bloques de contenidos: la historia compartida y los escenarios del mestizaje; los procesos migratorios, lingüísticos, biológicos y antropológicos; y el mestizaje cultural en ámbitos como la literatura, el arte, la ciencia, la medicina, la gastronomía o el folclore.

Entre los asuntos que podrán estudiarse figuran la presencia de extremeños en América, el papel de mujeres como Inés Suárez, María de Escobar o Catalina de Bustamante, la influencia del habla extremeña en el español americano y el intercambio de cultivos y animales entre ambos lados del Atlántico.

También se incluyen contenidos sobre el camalote y otras especies invasoras, la llegada a Extremadura de productos como la patata, el tomate, el cacao o el pimiento, la introducción en América del trigo, la vid o el ganado y el papel del Monasterio de Guadalupe como espacio científico, médico y cultural relacionado con el continente americano.

Planteamiento práctico

La nueva materia tendrá un planteamiento eminentemente práctico. El decreto propone actividades como debates sobre las consecuencias del encuentro entre civilizaciones, diarios ficticios escritos desde la perspectiva de quienes viajaron a América, pódcast, mapas digitales, cuadernos de campo y rutas por Las Villuercas o el Monasterio de Guadalupe.

También plantea la elaboración de guías turísticas, trabajos sobre especies invasoras, recetas de cocina mestiza y conexiones digitales con comunidades educativas latinoamericanas. La norma señala, además, que las competencias adquiridas no deberían evaluarse principalmente mediante exámenes tradicionales, sino a través de proyectos, entrevistas orales, coloquios y la observación del trabajo individual y cooperativo del alumnado.