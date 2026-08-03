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Cambio de tiempo en Extremadura: menos calor y posibilidad de lluvias este lunes

El martes se mantendrá la misma tónica, con temperaturas algo más suaves

Foto de archivo de cielos encapotados en el norte de Extremadura.

Foto de archivo de cielos encapotados en el norte de Extremadura. / Javier Lumeras

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E. P. E.

Las temperaturas máximas experimentarán este lunes un ligero o moderado descenso en Extremadura, en una jornada marcada por los intervalos nubosos y por la posibilidad de que se registre alguna precipitación débil y dispersa en distintos puntos de la comunidad.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos tenderán a quedar poco nubosos a medida que avance el día. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, mientras que las máximas descenderán respecto a jornadas anteriores.

En las capitales extremeñas, Badajoz alcanzará una temperatura máxima de 35 grados, con una mínima de 19, mientras que en Cáceres los termómetros oscilarán entre los 19 y los 33 grados.

El viento soplará de componente oeste, con una intensidad entre floja y moderada.

Martes

Para este martes, la Aemet no prevé fenómenos meteorológicos significativos en Extremadura. Los cielos estarán poco nubosos o despejados durante la mayor parte de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o experimentarán un ligero descenso. En Badajoz se esperan valores de entre 18 y 33 grados, mientras que Cáceres registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 32.

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El viento continuará soplando de componente oeste, aunque será flojo en general.

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