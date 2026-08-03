El tiempo
Cambio de tiempo en Extremadura: menos calor y posibilidad de lluvias este lunes
El martes se mantendrá la misma tónica, con temperaturas algo más suaves
Las temperaturas máximas experimentarán este lunes un ligero o moderado descenso en Extremadura, en una jornada marcada por los intervalos nubosos y por la posibilidad de que se registre alguna precipitación débil y dispersa en distintos puntos de la comunidad.
Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos tenderán a quedar poco nubosos a medida que avance el día. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, mientras que las máximas descenderán respecto a jornadas anteriores.
En las capitales extremeñas, Badajoz alcanzará una temperatura máxima de 35 grados, con una mínima de 19, mientras que en Cáceres los termómetros oscilarán entre los 19 y los 33 grados.
El viento soplará de componente oeste, con una intensidad entre floja y moderada.
Martes
Para este martes, la Aemet no prevé fenómenos meteorológicos significativos en Extremadura. Los cielos estarán poco nubosos o despejados durante la mayor parte de la jornada.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o experimentarán un ligero descenso. En Badajoz se esperan valores de entre 18 y 33 grados, mientras que Cáceres registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 32.
El viento continuará soplando de componente oeste, aunque será flojo en general.
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