Los extremeños lo tienen claro: un famoso para viajar y otro para irse de cañas

Si para irse de cañas los extremeños elegían al futbolista Marc Cucurella, a la hora de compartir coche y kilómetros se decantan por una figura mucho más vinculada a la tierra. La actriz pacense Carolina Yuste es la famosa con la que más habitantes de la región viajarían en un BlaBlaCar.

La intérprete, ganadora de dos premios Goya, reúne el 34% de los votos en la sexta edición de la encuesta anual ‘¿Con quién viajarías en un BlaBlaCar?’, publicada por la plataforma de viajes compartidos.

Yuste se sitúa por delante de Los Chunguitos, elegidos por el 26% de los encuestados, y de la cantante valenciana de Alcántara Soraya Arnelas, que completa el particular podio extremeño con cerca del 24% de los apoyos. También aparece entre las figuras destacadas el dúo musical Azúcar Moreno, con un 20%.

Marc Cucurella y Pedro Porro / El Periódico

El resultado dibuja unas preferencias diferentes a las de la encuesta difundida en julio por Cerveceros de España sobre los deportistas con los que los ciudadanos compartirían unas cañas. En aquella ocasión, Marc Cucurella fue la opción favorita en Extremadura, con un 20% de los votos, por delante incluso del futbolista de Don Benito Pedro Porro, uno de los grandes protagonistas de la selección española durante el Mundial.

Jaraíz de la Vera

Los participantes también han elegido el lugar de Extremadura que enseñarían a sus famosos acompañantes durante el trayecto. Jaraíz de la Vera ocupa el primer puesto, al ser seleccionado por el 21% de los encuestados como destino para una escapada en coche compartido.

Jaraíz de la Vera. / El Periódico

Muy cerca aparece Hervás, con un 20% de los votos, mientras que Trujillo ocupa la tercera posición, con el 18%. Tres destinos turísticos del norte y el centro de la comunidad que se imponen en las preferencias para recorrer la región.

Según los datos facilitados por BlaBlaCar, su red de viajes compartidos conecta actualmente de forma directa al 98% de los municipios extremeños. La compañía ha reforzado además durante este verano el denominado BlaBlaBono Energético, que permite obtener un descuento del 30% a los pasajeros que cumplan los requisitos después de realizar su primer trayecto.

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María Guardiola. / Diego Rubio Paredes

María Guardiola

La encuesta también pregunta por los representantes políticos con los que los extremeños compartirían vehículo. La presidenta de la Junta, María Guardiola, encabeza la clasificación regional con el 18% de los votos. Guardiola también ocupa una posición destacada en el conjunto del país. Con un 18% de los apoyos nacionales, es la segunda presidenta autonómica favorita para compartir coche entre los españoles, únicamente por detrás de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.