El 'cabrero youtuber' de Extremadura se encuentra con Miguel Ángel Revilla: "El único político que me gusta"

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha protagonizado este martes un encuentro con el creador de contenido extremeño Jesús Manuel 'El Autóctono' durante la firma de ejemplares de 'Nadie es más que nadie', la obra más reciente del político cántabro, publicada por Espasa. Tanto Jesús Manuel como Revilla, conocidos por defender el mundo rural desde diferentes ámbitos, han compartido este momento a través de sus redes sociales.

"El único político que me gusta", ha expresado Jesús Manuel en un vídeo en el que aparece Revilla firmando un ejemplar del libro. "Un placer conocer a un superviviente y defensor del mundo rural como tú", le ha contestado el economista y escritor, que fue secretario general del Partido Regionalista de Cantabria desde 1988 hasta 2025 y presidente de la comunidad entre 2003 y 2011, y posteriormente, entre 2015 y 2023.

Jesús Manuel acudió a la firma acompañado del alcalde de Anievas, Agustín Pernía. Después compartió una fotografía junto a Revilla en sus redes sociales que también reposteó el propio exdirigente cántabro. "Un ganadero superviviente de Torre de Don Miguel. Todo mi reconocimiento por su gran labor", escribe Revilla, destacando el trabajo que desarrolla el creador extremeño en defensa de la ganadería extensiva y del medio rural.

De libro en libro

Además de la firma del ejemplar y la fotografía, Jesús Manuel ha compartido otro vídeo en el que le firma una taza con una caricatura característica del político, reflejando la cercanía entre ambos y el ambiente distendido que se vivió durante la firma de libros. 'Nadie es más que nadie' funciona como libro autobiográfico, en el que Revilla repasa su infancia, su trayectoria hasta llegar a la Presidencia de Cantabria y ofrece una visión personal de la política española.

Tras abandonar la primera línea política, mantiene una intensa actividad como conferenciante, colaborador en medios de comunicación y escritor, recorriendo distintos puntos del país para presentar sus publicaciones y participar en actos con sus lectores. 'La jungla de los listos', 'Este país merece la pena', 'Ser feliz no es caro', 'Sin censura', '¿Por qué no nos queremos?' y 'Toda una vida', son otras de las obras que ha publicado.

Una vida dedicada al campo

Por su parte, Jesús Manuel Martín, conocido en internet como 'El Autóctono', nació en 1979 en el municipio cacereño de Torre de Don Miguel. Pastor, agricultor y ganadero, dedica su vida al campo y cuida una explotación formada por unas 390 cabras de raza verata, una de las razas autóctonas más representativas de Extremadura.

Noticias relacionadas

Su salto a la popularidad llegó en 2019, cuando publicó su primer vídeo en redes sociales. El contenido comenzó a compartirse de forma masiva hasta hacerse viral y, desde entonces, ha consolidado una de las comunidades digitales más extensas del ámbito rural español. Actualmente cuenta con casi 300.000 suscriptores en Youtube, a quienes muestra el día a día de la ganadería, la agricultura y la vida en los pueblos, además de divulgar las tradiciones y reivindicar el papel del sector primario.