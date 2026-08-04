David Dóniga, alcalde de Plasencia: "Un alcalde nunca desconecta al 100%"

Para David Dóniga, este mes de agosto va a ser especial porque será el primero que lo pase ostentando el cargo de alcalde de Plasencia. Tomó posesión el 3 de julio y, desde entonces, no ha parado de mantener reuniones con colectivos de todo tipo, realizar visitas institucionales y para conocer servicios... El verano, por lo tanto, lo va a pasar trabajando y no tiene pensado marcharse de vacaciones porque hay mucho por hacer y poco tiempo porque la legislatura termina en apenas nueve meses. Aun así, ha empezado con ganas su mandato y, por eso, no piensa faltar a ningún acto de los que acoja Plasencia durante el mes de agosto.

¿Qué significa para usted «hacer el agosto»: ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

Para mí, en la responsabilidad que ocupo, significa trabajar mejor y aprovechar la oportunidad. Agosto es un mes clave para el turismo, el comercio local y la hostelería de Plasencia. Si a nuestros vecinos y comerciantes les va bien y disfrutan, toda la ciudad ‘hace el agosto’.

¿Qué cambia este mes en su día a día?

El ritmo de la ciudad se adapta al calor. Las mañanas en el ayuntamiento siguen siendo intensas, se prepara el nuevo curso con mucha ilusión, pero las tardes permiten un ritmo algo más pausado, para estar en la calle, conversar con los vecinos en los paseos del río, disfrutar del fresco del parque de la Isla...

¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

Jugamos con ventaja. En Plasencia y en todo el norte de Extremadura tenemos la suerte de disfrutar de auténticos paraísos naturales. La Isla es sin duda un imprescindible, pero me gusta escaparme también a distintas zonas de baño del Valle del Jerte, me gusta ir a la Pesquerona con amigos, subir a Los Pilones o perderme unas horas en las gargantas de la comarca de La Vera. Todo esto es un auténtico lujo y uno de los privilegios que tenemos a nuestro alcance.

¿Es de río o de montaña, o por el contrario se va a la playa?

¡100% de río y montaña! Como placentino, me es imposible no tirar para la sierra y para nuestras piscinas naturales. La costa tiene su encanto, pero la frescura de nuestras aguas continentales y nuestros paisajes no tienen competencia.

¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

Eso de que «en agosto la administración se para por completo». Aunque muchos se cogen unos días merecidos de descanso, la ciudad sigue funcionando, los servicios esenciales están al pie del cañón y seguimos planificando el inicio del curso para que el mes de septiembre empiece en Plasencia con buen pie.

¿Desconecta en agosto?

Un alcalde nunca desconecta al 100%, porque el compromiso con la ciudad dura los 365 días del año y siempre hay que estar disponible por si surge algo. Pero sí aprovecho para bajar un par de marchas, pasar más tiempo de calidad con la familia y los amigos.

¿Qué libro está leyendo?

Me gusta alternar con ensayo y narrativa. Ahora tengo en la mesilla ‘Extremoduro de profundis’, lo estoy combinando con ‘Puedo prometer y prometo’, de Ónega. Aunque normalmente tengo algo de novela negra entre manos.

¿Qué canción resume su mejor verano?

Cualquier tema clásico del pop-rock español de los 80 o 90 que suene en una verbena de pueblo. Esas canciones que nos unen a todos, se cantan a pleno pulmón y nos recuerdan a los veranos de la infancia y la juventud con amigos.

¿Gazpacho o salmorejo, tortilla de patatas con o sin cebolla, cerveza o vino blanco?

Con lo primero tengo un problema y es que el tomate…, no es de mis comidas preferidas, pero me gusta ver que la gente disfruta con un gazpacho fresquito. La tortilla siempre con cebolla, no hay discusión. Una caña bien fría a mediodía y vino blanco de la tierra de noche.

¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

Invitaría a cualquiera que no conozca el norte de Extremadura. El plan sería perfecto: un paseo matutino por el casco histórico y la Catedral de Plasencia, un baño en cualquier garganta o charco del río, paseo por la Isla y, al atardecer, las vistas desde el santuario del Puerto.

Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este agosto?

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Uf muchas cosas, pero por centrarnos en algunos asuntos que hemos avanzado, la firma del consorcio; la licitación de la segunda planta del parking de la Isla; la financiación de la avenida del Valle y también el final del asfaltado o el inicio de las obras en las calles del centro; Martín Palomino en obras y el inicio del proyecto de la plataforma logística. No son pocas, pero espero al menos tener todo iniciado para que sea una realidad antes de que finalice el año.