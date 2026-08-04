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Astronomía

El eclipse cubrirá el 97% del Sol en Extremadura: cuándo verlo y cómo protegerse

El fenómeno comenzará poco después de las 19.35 horas del 12 de agosto y alcanzará su máximo hacia las 20.34

Al ser parcial en la región, será obligatorio utilizar protección durante toda la observación

Eclipse solar.

Eclipse solar. / EP

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Laura Alcázar

Laura Alcázar

Extremadura vivirá el próximo 12 de agosto uno de los acontecimientos astronómicos más destacados de las últimas décadas. Aunque el eclipse solo será total en el norte de la península, la Luna llegará a ocultar cerca del 97% del disco solar en buena parte de la región.

El fenómeno comenzará poco después de las 19.35 horas, alcanzará su punto máximo alrededor de las 20.34 y terminará poco antes de la puesta de sol. Durante algo más de hora y media, la disminución de la luz provocará un crepúsculo inusual en plena tarde de verano y podría hacer descender la temperatura algunos grados.

La visibilidad será similar en las provincias de Cáceres y Badajoz, sin diferencias significativas pese a la posición más septentrional de la primera.

Visibilidad del eclipse en Badajoz y Cáceres.

Visibilidad del eclipse en Badajoz y Cáceres. / Instituto Geográfico Nacional

Gafas especiales

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que mirar directamente al Sol sin protección puede causar lesiones oculares graves e irreversibles. Como en Extremadura el eclipse será parcial, las gafas deberán mantenerse puestas en todo momento.

Estas deben estar diseñadas específicamente para observar el Sol, contar con marcado CE y mostrar la referencia EN ISO 12312-2:2015. También deben identificar al fabricante, incluir una dirección de contacto en la Unión Europea, número de lote e instrucciones de uso.

Antes de utilizarlas, conviene comprobar que los filtros no tengan arañazos, perforaciones, arrugas o deformaciones. Las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados, discos compactos y otros métodos caseros no ofrecen una protección adecuada. Las cámaras, móviles y telescopios también necesitan filtros solares homologados.

Actividades en Monfragüe y Malpartida

El Observatorio Astronómico de Monfragüe, situado en Torrejón el Rubio, ha preparado una semana de actividades relacionadas con el eclipse y las Perseidas. Entre las novedades figura el dispositivo LightSound, que convierte los cambios en la intensidad de la luz en sonidos y permite que las personas con discapacidad visual puedan experimentar el fenómeno.

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Malpartida de Cáceres también organizará propuestas de divulgación y observación segura dentro de su programación estival Malpartídate’26.

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