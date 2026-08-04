Los incendios forestales de Casas de Millán y Arroyo de San Serván ya están controlados

Los incendios forestales declarados en Casas de Millán, el sábado, y en Arroyo de San Serván, este lunes, ya están controlados. Ambos fuegos no presentan focos activos y tienen el perímetro consolidado, según ha informado este martes el Plan Infoex de la Junta de Extremadura. No obstante, en los dos se están desarrollando tareas de extinción con una unidad terrestre de bomberos forestales del Infoex y un agente del Medio Natural.

Más de 1.350 hectáreas

El incendio de Casas de Millán se originó sobre las 13.38 horas del sábado después de que un camión comenzara a arder en el kilómetro 505 de la autovía A-66, en dirección norte. El fuego se propagó rápidamente desde el vehículo hasta la vegetación del Puerto de los Castaños y avanzó hacia Casas de Millán y Grimaldo.

La velocidad de las llamas y su proximidad a los núcleos urbanos obligaron a evacuar preventivamente a cerca de 800 personas. Los afectados pasaron la noche en viviendas de familiares, en el pabellón habilitado en Cañaveral y en distintos recursos asistenciales de Plasencia y Cáceres.

Guardia Civil

Las llamas llegaron incluso a penetrar en el casco urbano de Casas de Millán. El incendio también obligó a cortar varias carreteras y a interrumpir temporalmente la circulación ferroviaria entre Monfragüe y Cáceres. Las restricciones fueron levantadas una vez que la evolución del fuego permitió el regreso de los vecinos.

El balance provisional sitúa la superficie calcinada en 1.352,22 hectáreas, dentro de un perímetro aproximado de 20 kilómetros. El incendio quedó estabilizado durante la tarde del domingo, lo que permitió rebajar al nivel 0 tanto el Plan Infoex como el Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura, el Infocaex.

Arroyo de San Serván

El incendio de Arroyo de San Serván se declaró alrededor de las 18.00 horas de este lunes en las proximidades de la localidad pacense. La cercanía de las llamas a varias edificaciones aisladas llevó a activar el nivel 1 de peligrosidad.

En un primer momento fueron movilizados tres helicópteros, cuatro aviones, cinco unidades terrestres de bomberos forestales, dos unidades helitransportadas, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción.

Imagen del incendio en Arroyo de San Serván / Infoex

El dispositivo fue ampliado ante el avance del fuego y la gran columna de humo generada en la zona. Se incorporaron otras dos unidades helitransportadas, un segundo agente del Medio Natural y otro técnico, además de dos helicópteros y un avión más.

En total, hasta 46 efectivos llegaron a participar en las labores de extinción, con la colaboración de medios de la Diputación de Badajoz y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El incendio quedó estabilizado sobre las 20.45 horas, sin frentes activos que favorecieran su avance, por lo que fue desactivado el nivel 1. Desde entonces, los equipos han permanecido sobre el terreno realizando labores de refresco y vigilancia hasta que este martes el fuego ha sido dado por controlado.