La Junta de Extremadura cifra en solo 12 las plazas libres para menores migrantes y exige a Quintana que rectifique

La Junta de Extremadura asegura que solo dispone actualmente de 12 plazas específicas para acoger a menores migrantes no acompañados, frente a las 257 plazas libres contabilizadas por el delegado del Gobierno, José Luis Quintana. El Ejecutivo autonómico sostiene que esa cifra procede de restar los menores atendidos a una capacidad teórica que no refleja la disponibilidad real de los centros.

La Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia corrige también el número de menores acogidos: son 115 y no 107, como afirmó Quintana. La Junta explica que las plazas del sistema atienden a perfiles y necesidades diferentes, por lo que no pueden considerarse intercambiables ni ocuparse automáticamente.

Ante esta discrepancia, el Gobierno regional exige al delegado que rectifique y alerta de una situación de tensión "muy acentuada y preocupante". El vicepresidente Óscar Fernández Calle ha elevado el tono al acusar a Quintana de "seguir mintiendo" y advertir de que la política migratoria del Ejecutivo central conducirá al colapso del sistema.

Jesús G. Hinchado

De 257 plazas teóricas a 12 disponibles

Quintana aseguró este lunes que Extremadura tutela a 107 menores migrantes no acompañados y dispone de una capacidad total de 364 plazas. A partir de esas cifras, descartó que exista un "colapso generalizado" de la red autonómica.

La Junta rechaza por completo esa operación. Según ha explicado, las 364 plazas utilizadas por el Gobierno de España no representan puestos reales reservados o disponibles para menores extranjeros no acompañados, sino una estimación teórica de la capacidad de acogida atribuida a Extremadura. El sistema de protección atiende a menores con perfiles, edades y necesidades muy diferentes. Hay recursos específicos para determinadas situaciones y plazas que requieren personal, instalaciones o medidas de atención concretas. Por ello, el Ejecutivo regional insiste en que no todos los puestos pueden destinarse indistintamente a cualquier menor.

Los informes de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia fijan en 12 las plazas específicas susceptibles de ser asignadas actualmente a menores migrantes no acompañados. La capacidad efectiva, sostiene la Junta, depende de que existan instalaciones adecuadas, profesionales especializados, condiciones materiales suficientes y financiación para prestar una atención digna.

"La difusión de la cifra de 257 plazas libres ofrece una imagen falsa de la situación, minusvalora la presión que soportan los centros y dificulta la necesaria coordinación entre administraciones", ha señalado el Ejecutivo autonómico.

La Junta eleva a 115 los menores acogidos

La Administración regional también desmiente el número de menores tutelados ofrecido por Quintana. Frente a los 107 señalados por el delegado, los datos autonómicos actualizados indican que Extremadura acoge en estos momentos a 115 menores extranjeros no acompañados. La Consejería considera que estas diferencias evidencian la necesidad de manejar cifras homogéneas y técnicamente comparables antes de valorar la capacidad del sistema o plantear nuevos repartos entre comunidades autónomas. La Junta reclama por ello "rigor" y "responsabilidad" al representante del Gobierno central y le exige una rectificación pública.

El Ejecutivo extremeño describe la situación de la red como "muy acentuada y preocupante" y recuerda los incidentes registrados durante julio en el Centro de Acogida de Menores de Caminomorisco. Según la información aportada por la Junta, en este recurso se produjeron altercados, episodios de desobediencia, intimidaciones al personal y amenazas. Para la Consejería, estos hechos muestran la presión que soportan algunos centros y sus profesionales.

La disponibilidad no depende únicamente de que haya camas o espacios físicos sin ocupar, recalca. También exige equipos especializados, condiciones de seguridad, capacidad educativa y recursos económicos suficientes para atender correctamente a los menores.

Fernández acusa a Quintana

En este contexto, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha reaccionado con dureza a las declaraciones del delegado del Gobierno y le acusa de mentir. "Ni la región tutela a ese número de menas, ni hay esas plazas disponibles", ha escrito en sus redes sociales. Fernández ha advertido además de que "el sistema va a colapsar" y ha responsabilizado de ello a la que ha calificado como "criminal política migratoria" del Gobierno de Pedro Sánchez.