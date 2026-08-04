La Junta de Extremadura revisa las ayudas escolares de hasta 930 euros por alumno

La Junta de Extremadura prepara una modificación de las ayudas individualizadas de transporte y comedor escolar. En concreto, estas subvenciones están dirigidas al alumnado de centros sostenidos con fondos públicos que, por su lugar de residencia o por las características de su centro, no puede utilizar los servicios organizados directamente por la Administración educativa.

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha elaborado un borrador para modificar el Decreto 127/2024, que regula estas ayudas. El proyecto ha sido sometido a un trámite de sugerencias, pero todavía deberá ser aprobado y publicado en el Diario Oficial de Extremadura para entrar en vigor. Los cambios solo se aplicarían a los procedimientos que comenzasen después de esa publicación.

Transporte y comedor

Las ayudas se dividen en tres modalidades. La primera sufraga el desplazamiento diario desde el domicilio, una escuela hogar o una residencia hasta el centro educativo o la parada más cercana de una ruta escolar. La segunda cubre los viajes de fin de semana del alumnado que tiene adjudicada una plaza en una residencia pública de enseñanza.

La tercera modalidad se destina a sufragar los gastos de comedor del alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos que no disponen de un servicio de comedor gestionado por la Administración educativa. No se trata, por tanto, de las plazas gratuitas en los comedores escolares de la Junta, sino de ayudas individuales para quienes no tienen garantizado ese servicio.

En el caso del transporte diario, la convocatoria vigente exige que el alumno no cuente con una ruta escolar contratada por la Administración y que deba recorrer más de tres kilómetros para llegar al centro o a la parada más próxima, siempre entre localidades diferentes. Como norma general, quedan fuera quienes estudian en un centro situado en el mismo casco urbano de su residencia.

El padrón colectivo

Una de las principales novedades del borrador es la incorporación del certificado de padrón colectivo entre la documentación que deberá acompañar a la solicitud. Este documento, expedido por el ayuntamiento de residencia, permitirá acreditar las personas que integran la unidad de convivencia y comprobar su capacidad económica.

También deberán presentarse el certificado de titularidad de la cuenta bancaria del alumno, la documentación municipal que acredite el domicilio y las distancias recorridas en las modalidades de transporte, así comouna declaración responsable de no estar incurso en ninguna prohibición para recibir subvenciones.

Beneficiarios del comedor

El proyecto también actualiza la relación del alumnado que puede acceder a las ayudas de comedor. La regulación vigente menciona el tercer curso del primer ciclo de Infantil acogido al programa experimental Aula Dos, además del segundo ciclo de Infantil, la enseñanza obligatoria y la Formación Profesional Básica.

La nueva redacción elimina la referencia a Aula Dos y la sustituye por las actuales aulas de 1-2 años. Además, incluye al alumnado de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial, siempre que estudie en su centro de adscripción y este se encuentre sostenido con fondos públicos.

Según explica la Consejería, las referencias a la enseñanza obligatoria se eliminan porque no forma parte del colectivo al que se dirigen estas ayudas de comedor. La modificación afecta a los requisitos de la modalidad de comedor, pero no altera las condiciones del transporte diario o de fin de semana.

Cuantía de las ayudas

El borrador no cambia las cuantías que reciben los beneficiarios. Los importes dependen de las bases y de cada convocatoria. La actualmente vigente, correspondiente al curso 2025/2026, cuenta con un presupuesto máximo de 2,5 millones de euros.

Las ayudas de transporte diario oscilan entre 280 euros por alumno y curso para desplazamientos de hasta 40 kilómetros semanales y 930 euros cuando se superan los 250 kilómetros. Entre ambos extremos se establecen diferentes cantidades en función de la distancia recorrida.

Para el transporte de fin de semana, las cuantías van desde los 100 euros para distancias de hasta 24 kilómetros hasta los 400 euros cuando se recorren más de 200 kilómetros. En determinadas situaciones puede cubrirse el coste total del servicio cuando el alumno carezca de vehículo propio o de una línea regular que permita realizar el desplazamiento.

La subvención de comedor escolar alcanza un máximo de 764,64 euros por alumno y curso. Cuando el beneficiario no utilice el servicio durante todo el año académico, la cantidad se calcula en función del periodo que reste desde la solicitud hasta la finalización de las clases.

Los límites de renta

Las ayudas de transporte no están condicionadas con carácter general a los ingresos de la familia, aunque sí deben cumplirse los requisitos de distancia, escolarización y ausencia de una ruta organizada. En las ayudas de comedor, en cambio, la unidad familiar no puede superar determinados umbrales de renta.

La convocatoria del curso 2025/2026 establece un límite de 9.243,98 euros para las familias de un miembro; 13.864,87 para las de dos; 18.486,86 para las de tres, y 23.108,85 euros para las de cuatro. El máximo alcanza los 37.899 euros en las unidades familiares de ocho miembros. El borrador contempla que los umbrales puedan actualizarse en cada convocatoria conforme a la variación del IPC del año anterior.

Cabe indicar que ka convocatoria que continúa vigente es la correspondiente al curso 2025/2026, aprobada mediante una resolución de agosto de 2025 y publicada el 24 de septiembre de ese año. El pasado 31 de julio se hizo pública la cuarta resolución de concesión de estas subvenciones. La Junta de Extremadura todavía no ha publicado la convocatoria para el curso 2026/2027.