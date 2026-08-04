Sector agrario
Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 4 de agosto de 2026
Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Presentamos los datos actualizados a día 4 de agosto de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
Lonja de Extremadura, martes 4 de agosto de 2026Lonja de Extremadura, martes 4 de agosto de 2026
Suscríbete para seguir leyendo
- Evacúan a 800 personas de Casas de Millán y Grimaldo por el incendio forestal: 'Las llamas ya están aquí
- Muere un hombre de 46 años y dos jóvenes resultan heridos en una salida de vía cerca de Hervás
- El incendio de Tornavacas se encuentra 'en vías de estabilización' y los medios continúan trabajando en la zona
- Toño Pérez: 'Quiero desmontar el mito de que en Extremadura el calor es insoportable
- Consternación en Eljas por la muerte de Roberto, panadero del pueblo, en un accidente de moto cerca de Villamiel
- El fuego entra en el casco urbano de Casas de Millán y afecta a viviendas: 'Las llamas están a dos metros de mi casa
- Un bombero sufre quemaduras al extinguir un incendio cerca de Granja de Torrehermosa
- El incendio de Casas de Millán 'pierde fuerza' pero continúa activo y obliga a suspender los trenes entre Monfragüe y Cáceres