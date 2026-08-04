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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 4 de agosto de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Ovejas merinas

Ovejas merinas / El Periódico

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E. P. E.

Presentamos los datos actualizados a día 4 de agosto de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja de Extremadura, martes 4 de agosto de 2026

Lonja de Extremadura, martes 4 de agosto de 2026

Lonja de Extremadura, martes 4 de agosto de 2026

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