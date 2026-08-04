Extremadura deja atrás el riesgo extremo de incendios este martes, pero mantiene 24 municipios en nivel muy alto

El peligro de incendios forestales se reduce este martes, 4 de agosto, en Extremadura. Ningún municipio de la comunidad aparece ya en el nivel extremo, aunque la situación continúa siendo delicada en buena parte del territorio regional.

En total, 160 localidades extremeñas se mantienen dentro de las dos categorías de mayor peligro. De ellas, 24 presentan un riesgo muy alto y las otras 136 se encuentran en nivel alto.

Riesgo muy alto

El peligro será muy alto en Arroyo de San Serván, Azuaga, Benquerencia de la Serena, Cabeza del Buey, Campanario, Campillo de Llerena, Capilla, Castuera, La Garganta, Garlitos, Granja de Torrehermosa, La Haba, Hornachos, Magacela, Maguilla, Monterrubio de la Serena, Quintana de la Serena, Retamal de Llerena, Risco, Segura de Toro, Torremejía, Valdehúncar, Valdelacasa de Tajo y Valencia de las Torres.

La mayor parte de las localidades incluidas en esta categoría, 20 de las 24, pertenecen a la provincia de Badajoz. En Cáceres, el riesgo muy alto afecta a La Garganta, Segura de Toro, Valdehúncar y Valdelacasa de Tajo.

Nivel alto

El nivel alto se extiende por Acehúche, Aceituna, Ahillones, Alange, La Albuera, Alcántara, Aldeacentenera, Alía, Aliseda, Almendralejo, Arroyo de la Luz, Arroyomolinos de la Vera, Badajoz, Baños de Montemayor, Barrado, Baterno, Belvís de Monroy, Berlanga, Berrocalejo, Berzocana, Bienvenida, Bohonal de Ibor, Brozas, Cabañas del Castillo, Cabeza la Vaca, Cabezabellosa, Cabrero, Calera de León y Cañamero.

También estarán en esta categoría Carbajo, Carrascalejo, Casas de Reina, Casas del Castañar, Casas del Monte, Casatejada, Castañar de Ibor, Castilblanco, Ceclavín, Conquista de la Sierra, La Coronada, Corte de Peleas, Cristina, Deleitosa, Don Benito, Entrín Bajo, Esparragalejo, Esparragosa de la Serena, Esparragosa de Lares, Fresnedoso de Ibor, Fuente de Cantos, Fuente del Arco, Fuentes de León, Garciaz, Garganta la Olla, Gargantilla, Gargüera, Garvín y El Gordo.

La relación continúa con La Granja, Guadalupe, Guijo de Coria, Helechosa de los Montes, Herguijuela, Herreruela, Hervás, Higuera de la Serena, Higuera de Llerena, Hinojosa del Valle, Jarilla, Llera, Llerena, Lobón, Madroñera, Majadas, Malcocinado, Malpartida de la Serena, Manchita, Mata de Alcántara, Membrío, Mengabril, Mesas de Ibor, Millanes, Monesterio, Montemolín, Montijo, La Nava de Santiago y Navalmoral de la Mata.

También presentan peligro alto Navalvillar de Ibor, Navas del Madroño, Navezuelas, Oliva de Mérida, Palomas, Pasarón de la Vera, Peñalsordo, Peraleda de la Mata, Peraleda de San Román, Peraleda del Zaucejo, Piedras Albas, Piornal, Portezuelo, Pozuelo de Zarzón, Puebla de Alcocer, Puebla de la Reina, Puebla del Maestre, Puebla del Prior, Rebollar, Reina, Ribera del Fresno, Robledollano, Salorino, Sancti-Spíritus, Segura de León, Siruela y Solana de los Barros.

Completan la lista Talavera la Real, Talayuela, Táliga, Tamurejo, Tejeda de Tiétar, Toril, El Torno, Torre de Santa María, Trasierra, Usagre, Valdastillas, Valle de la Serena, Valverde de Leganés, Valverde de Llerena, Villa del Campo, Villa del Rey, Villagarcía de la Torre, Villar de Plasencia, Villar del Pedroso, Zalamea de la Serena, Zarza la Mayor y La Zarza.

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El índice de peligro de incendios de la Agencia Estatal de Meteorología combina variables meteorológicas con factores como el estado de la vegetación, la humedad del suelo, los usos del terreno y el tipo de superficie. La clasificación establece seis niveles: muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto y extremo.