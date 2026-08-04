Un robot permitirá a los alumnos extremeños con cáncer seguir las clases desde el hospital

Seguir una clase, escuchar al profesor y hablar con los compañeros será posible también desde una habitación de hospital. Los alumnos extremeños sometidos a tratamientos oncológicos podrán mantener el contacto con su aula mediante un robot de telepresencia instalado en su colegio o instituto.

La Consejería de Educación y Formación Profesional impulsará en Extremadura la implantación del proyecto ZOE, que permitirá al alumnado asistir virtualmente a clase desde el hospital o desde su domicilio cuando su estado de salud le impida hacerlo de forma presencial.

El dispositivo, situado dentro del aula, hará posible la comunicación en tiempo real con el profesorado y con el resto de estudiantes. De esta forma, los menores podrán continuar su aprendizaje, intervenir durante las explicaciones y conservar el vínculo con sus compañeros mientras reciben tratamiento.

Cabe indicar que el proyecto ZOE se encuentra todavía en fase de definición. Durante las próximas semanas, la Junta de Extremadura trabajará en los procedimientos de coordinación entre los centros educativos, los servicios sanitarios y las familias para concretar su puesta en funcionamiento.

Esta iniciativa trata de dar respuesta a una realidad que cada año afecta a decenas de familias extremeñas. El Plan Integral contra el Cáncer de Extremadura calcula que en la región se diagnostican anualmente unos 23 nuevos casos entre menores de 15 años y otros ocho entre adolescentes de 15 a 19.

Continuar el proceso educativo

La directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Carmen Gómez Labrador, ha explicado que el proyecto permitirá que «el alumnado hospitalizado por tratamientos oncológicos pueda mantener el contacto con su aula y continuar su proceso educativo mediante el uso de robots de telepresencia».

Los dispositivos se convertirán en los ojos y la voz del alumno dentro de la clase. A través de ellos podrá seguir las explicaciones y comunicarse con el profesor y sus compañeros sin necesidad de encontrarse físicamente en el centro educativo. «Gracias a esta tecnología, el alumnado podrá asistir virtualmente a clase cuando su situación clínica no permita la asistencia presencial», ha señalado Gómez Labrador.

El proyecto no persigue únicamente evitar que los tratamientos médicos interrumpan la formación académica de los menores, sino que también busca reducir el aislamiento provocado por una hospitalización prolongada y mantener su relación cotidiana con la comunidad educativa.

Apuesta por la inclusión

En este sentido, la directora general ha defendido que para el Ejecutivo autonómico es prioritario avanzar «hacia una educación cada vez más inclusiva», garantizando «la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación de todo el alumnado, con independencia de sus circunstancias personales o de salud».

Educación no ha detallado todavía cuándo comenzarán a utilizarse los robots, cuántos dispositivos se adquirirán ni qué centros participarán. La Consejería continuará definiendo el programa y el sistema de coordinación para que los equipos puedan utilizarse tanto durante la hospitalización como en los periodos en los que el estudiante deba permanecer en casa por indicación médica.

Según han subrayado desde la Administración regional, el objetivo es que esta singular iniciativa pueda beneficiar al mayor número posible de alumnos y evitar así que ningún estudiante vea interrumpido su aprendizaje por motivos de salud.