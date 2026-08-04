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Loterías y apuestas

La Bonoloto deja este lunes un premio de más de 121.000 euros

El sorteo alcanzó una recaudación de 1.981.647 euros y no registró acertantes de primera categoría

Administración que ha sellado el boleto premiado.

Administración que ha sellado el boleto premiado. / Loterías y apuestas

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E. P. E.

La Bonoloto ha dejado este lunes, 3 de agosto, un premio de 121.645,03 euros. El único boleto acertante de segunda categoría, correspondiente a cinco números más el complementario, ha sido validado en la Administración de Loterías número 7 de La Línea de la Concepción, en Cádiz, situada en el número 5 de la calle Doctor Villar.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 36, 22, 35, 2, 16 y 8. El complementario ha sido el 12 y el reintegro, el 9.

El sorteo ha alcanzado una recaudación de 1.981.647 euros. Al no existir boletos acertantes de primera categoría, el bote acumulado permitirá que una única persona pueda ganar 700.000 euros en el próximo sorteo.

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Además, 89 participantes con cinco aciertos cobrarán 683,40 euros cada uno, mientras que los 3.943 boletos premiados con cuatro números recibirán 23,14 euros. Los acertantes de tres números obtendrán cuatro euros.

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