Loterías y apuestas
La Bonoloto deja este lunes un premio de más de 121.000 euros
El sorteo alcanzó una recaudación de 1.981.647 euros y no registró acertantes de primera categoría
La Bonoloto ha dejado este lunes, 3 de agosto, un premio de 121.645,03 euros. El único boleto acertante de segunda categoría, correspondiente a cinco números más el complementario, ha sido validado en la Administración de Loterías número 7 de La Línea de la Concepción, en Cádiz, situada en el número 5 de la calle Doctor Villar.
La combinación ganadora ha estado formada por los números 36, 22, 35, 2, 16 y 8. El complementario ha sido el 12 y el reintegro, el 9.
El sorteo ha alcanzado una recaudación de 1.981.647 euros. Al no existir boletos acertantes de primera categoría, el bote acumulado permitirá que una única persona pueda ganar 700.000 euros en el próximo sorteo.
Además, 89 participantes con cinco aciertos cobrarán 683,40 euros cada uno, mientras que los 3.943 boletos premiados con cuatro números recibirán 23,14 euros. Los acertantes de tres números obtendrán cuatro euros.
- Evacúan a 800 personas de Casas de Millán y Grimaldo por el incendio forestal: 'Las llamas ya están aquí
- Muere un hombre de 46 años y dos jóvenes resultan heridos en una salida de vía cerca de Hervás
- El incendio de Tornavacas se encuentra 'en vías de estabilización' y los medios continúan trabajando en la zona
- Toño Pérez: 'Quiero desmontar el mito de que en Extremadura el calor es insoportable
- Consternación en Eljas por la muerte de Roberto, panadero del pueblo, en un accidente de moto cerca de Villamiel
- El fuego entra en el casco urbano de Casas de Millán y afecta a viviendas: 'Las llamas están a dos metros de mi casa
- Un bombero sufre quemaduras al extinguir un incendio cerca de Granja de Torrehermosa
- El incendio de Casas de Millán 'pierde fuerza' pero continúa activo y obliga a suspender los trenes entre Monfragüe y Cáceres