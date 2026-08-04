UniRural ofrece 50 becas de 1.300 euros al mes para trabajar durante seis meses en pueblos extremeños

La Universidad de Extremadura y las diputaciones de Cáceres y Badajoz han abierto la quinta edición del programa UniRural, que ofrecerá 50 becas de prácticas a tiempo completo para titulados de la UEx en empresas y entidades del medio rural extremeño. Las ayudas se repartirán a partes iguales entre las dos provincias, con 25 plazas en Cáceres y otras 25 en Badajoz, tendrán una duración de seis meses y estarán remuneradas con 1.300 euros brutos mensuales.

La convocatoria comienza con una primera fase dirigida exclusivamente a las empresas y organismos interesados en acoger a los titulados. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 20 de septiembre de 2026 a través de la plataforma de prácticas y empleo de la Fundación Universidad-Sociedad. Una vez seleccionadas las entidades participantes, se publicarán las ofertas disponibles y se abrirá una segunda fase para que puedan presentar sus solicitudes los titulados interesados.

Santi García

Requisitos para participar

Podrán sumarse al programa empresas y organismos ubicados en municipios de menos de 5.000 habitantes, así como aquellos situados en localidades de entre 5.000 y 20.000 vecinos que hayan perdido más del 5% de su población durante la última década. Las becas estarán destinadas a titulados de la Universidad de Extremadura menores de 30 años que hayan terminado un grado o un máster en los últimos cuatro años, y a personas de entre 30 y 35 años que hayan finalizado sus estudios universitarios durante los dos últimos.

El programa combina las prácticas remuneradas con formación complementaria para facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y acercar sus conocimientos a las empresas y entidades de los municipios extremeños. La iniciativa pretende ofrecer una primera experiencia profesional a los titulados, pero también ayudar al tejido productivo rural a incorporar perfiles cualificados y mostrar que los pueblos cuentan con oportunidades laborales y de innovación.

Casi uno de cada tres consiguió un contrato

La quinta edición llega respaldada por los resultados de la convocatoria anterior, cerrada en julio. En ella, 52 titulados de la UEx realizaron prácticas remuneradas en 50 empresas de 45 municipios rurales de las provincias de Cáceres y Badajoz. La tasa de contratación se situó cerca del 32%, lo que supone que prácticamente uno de cada tres participantes logró continuar trabajando después de completar su periodo de prácticas.

La Universidad de Extremadura considera que estas cifras consolidan UniRural como una de las herramientas más efectivas para fijar talento joven en el territorio rural, conectar las necesidades de las empresas con los perfiles universitarios y visibilizar las posibilidades de desarrollo profesional que existen fuera de las principales ciudades.

Talento universitario para los pueblos

UniRural forma parte de la Alianza Extremadura es futuro, impulsada por las diputaciones de Cáceres y Badajoz y desarrollada en colaboración con la Universidad de Extremadura. En su organización participan el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad, el Consejo Social de la UEx y la Fundación Universidad-Sociedad.

La iniciativa tiene un doble objetivo: potenciar el desarrollo profesional de los jóvenes titulados y acercar el talento universitario al tejido productivo del entorno rural. Al mismo tiempo, busca dar visibilidad a las oportunidades de empleo, innovación y crecimiento que ofrecen los municipios extremeños y contribuir a que los jóvenes puedan desarrollar su carrera profesional sin abandonar el territorio.