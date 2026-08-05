Andalucía registra la primera muerte por virus del Nilo: Extremadura fue la región más afectada en 2025

La primera muerte por virus del Nilo registrada este año en Andalucía vuelve a situar el foco sobre una enfermedad que en 2025 golpeó con especial intensidad a Extremadura. La región concentró entonces 39 de los 45 casos autóctonos detectados en España y los cinco fallecimientos notificados en el país.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía confirmó ayer el fallecimiento de un hombre de 82 años residente en Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla. El paciente, que presentaba patologías previas, permanecía ingresado en el Hospital Universitario Virgen de Valme.

El afectado había sido diagnosticado el 27 de julio de una meningoencefalitis provocada por el virus del Nilo occidental, una infección transmitida principalmente por la picadura de mosquitos que han adquirido el virus de aves infectadas. La mayoría de los contagios no presenta síntomas, aunque en algunos casos puede causar fiebre y, en un porcentaje reducido, afectar al sistema nervioso y provocar cuadros graves como meningitis o encefalitis.

La Administración autonómica confirmó además un nuevo caso leve en Aznalcázar, también en la provincia de Sevilla. Con este contagio, Andalucía suma ya 17 casos diagnosticados en lo que va de temporada, frente a los cinco registrados durante todo el año pasado, cuando no se notificó ningún fallecimiento.

En Extremadura

El impacto de la enfermedad fue muy superior en Extremadura durante 2025. La comunidad notificó 39 casos, 35 confirmados y cuatro probables, frente a los 32 contabilizados un año antes. La cifra representó cerca del 87% de las 45 infecciones autóctonas detectadas en España durante toda la temporada.

La circulación del virus se concentró especialmente en la provincia de Badajoz, donde se localizaron 36 afectados, mientras que los tres restantes correspondieron a Cáceres. La comarca de La Serena-Vegas Altas reunió 34 de los 39 casos extremeños. Don Benito fue el municipio con más infecciones, con 15, seguido de Villanueva de la Serena, con 12.

El primer positivo fue detectado el 6 de agosto y el último, el 7 de noviembre. Ambos aparecieron durante el cribado universal realizado por el Banco de Sangre de Extremadura. Este sistema permitió identificar en total a siete personas asintomáticas que desconocían que se habían infectado. La primera quincena de septiembre concentró un tercio de los casos registrados durante el año.

Los afectados tenían entre 27 y 91 años, con una media de 63,5 años. Casi seis de cada diez eran hombres. Diecisiete pacientes necesitaron hospitalización, con una estancia media de 25 días y periodos de ingreso que oscilaron entre los nueve y los 64 días. Los cinco fallecimientos asociados al virus en España correspondieron a personas expuestas en Extremadura.

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En este sentido, cabe destacar que todos los pacientes desarrollaron cuadros neurológicos graves. En concreto, se trataba de cuatro hombres, de 91, 77, 77 y 73 años, y una mujer de 82. El balance elevó a cinco las muertes frente a las tres notificadas en la región durante el año 2024.