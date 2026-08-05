Loterías y apuestas
La Bonoloto deja este martes un premio de 732.443 euros
Tres boletos de segunda categoría, validados en San Sebastián, Porqueres y Miranda de Ebro, obtuvieron 48.232 euros cada uno
El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes dejó un único acertante de primera categoría, premiado con 732.443,41 euros. El boleto fue validado en el despacho receptor situado en el número 12 de la calle Resina, en Cuéllar, Segovia.
La combinación ganadora estuvo formada por los números 7, 10, 30, 37, 43 y 46. El complementario fue el 23 y el reintegro correspondió al 4. La recaudación del sorteo ascendió a 2.329.587 euros.
Además, hubo tres boletos acertantes de segunda categoría, con cinco números y el complementario, que recibieron 48.232,68 euros cada uno. Fueron validados en San Sebastián, Porqueres, en Girona, y Miranda de Ebro, en Burgos.
La tercera categoría repartió 777,95 euros entre 93 acertantes, mientras que los 4.305 boletos de cuarta categoría obtuvieron 25,21 euros. Otros 81.206 participantes recibieron cuatro euros por acertar tres números.
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