El Euromillones deja un premio en Cáceres

El sorteo de Euromillones celebrado este martes dejó un premio de 22.484,63 euros en Valencia de Alcántara. El boleto agraciado fue validado en el punto de venta situado en el número 5 del paseo de San Francisco.

El premio corresponde a la tercera categoría, reservada a los boletos que reúnen los cinco números de la combinación ganadora, pero no aciertan ninguna de las dos estrellas. En total, se contabilizaron seis acertantes de esta categoría.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 25, 30, 34, 46 y 50, con el 1 y el 12 como estrellas. El sorteo no dejó acertantes de primera categoría, de cinco números y dos estrellas.

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En la segunda categoría se registraron tres boletos premiados con 192.409,41 euros cada uno. También hubo 20 acertantes de cuarta categoría, que recibieron 2.101,02 euros, y 474 de quinta, con un premio unitario de 163,30 euros.