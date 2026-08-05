Extremadura activa 600.000 euros en ayudas para vacunar ovejas contra la lengua azul

La Junta de Extremadura destinará 600.000 euros a subvencionar la vacunación voluntaria de ovejas frente a la lengua azul durante 2026. La medida pretende reforzar la prevención sanitaria y reducir el impacto de esta enfermedad en las explotaciones ganaderas de la región, según ha informado el Ejecutivo autonómico tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Quiénes pueden solicitar las ayudas

Podrán beneficiarse de estas subvenciones las personas físicas, jurídicas y entidades titulares de explotaciones ovinas inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas, Identificación y Trazabilidad Animal (BADIGEX). Las explotaciones solicitantes deberán permanecer correctamente registradas y cumplir todos los requisitos recogidos en el decreto autonómico.

La Administración regional comprobará también que las personas y entidades beneficiarias se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. El cumplimiento de estas obligaciones será imprescindible para acceder a las ayudas destinadas a la vacunación contra la lengua azul.

Vacunas aplicadas antes del 1 de septiembre

Para recibir la subvención, las explotaciones deberán haber administrado vacunas autorizadas antes del 1 de septiembre de 2026. La aplicación de cada dosis tendrá que registrarse en BADIGEX en un plazo máximo de 15 días hábiles, mientras que las vacunas deberán haberse adquirido en establecimientos autorizados.

Cuantías según el serotipo de lengua azul

La ayuda cubrirá cada dosis aplicada y su importe dependerá del serotipo frente al que se haya vacunado. La Junta abonará 1,13 euros por dosis para el serotipo 1, 2,00 euros para el serotipo 3, 0,64 euros para el serotipo 4 y 0,61 euros para el serotipo 8.

En las vacunas bivalentes o trivalentes, la cuantía se calculará de manera desagregada para cada uno de los serotipos incluidos. El importe concedido no podrá superar en ningún caso el coste real de adquisición de las vacunas sin incluir el IVA.

Solicitudes a través de la plataforma ARADO

El plazo para presentar las solicitudes comenzará este jueves, 6 de agosto, y permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026. Las personas interesadas deberán completar toda la tramitación de forma telemática mediante la plataforma ARADO de la Junta de Extremadura.