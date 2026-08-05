Dos extremeños en el histórico salto del IBEX sobre los 20.000 puntos

El IBEX 35 ha superado por primera vez los 20.000 puntos y, aunque ninguna de las empresas que integran el principal índice de la Bolsa española tiene su sede social en Extremadura, dos directivos nacidos en la región ocupan puestos de máxima responsabilidad en compañías del selectivo.

Se trata de Antonio Huertas Mejías, presidente de Mapfre, e Ismael Clemente, fundador y consejero delegado de Merlin Properties. Ambos han asistido desde las primeras filas empresariales a un nuevo máximo histórico del índice, que cerró este martes en 20.023,6 puntos, impulsado por el descenso del precio del petróleo ante la posibilidad de un acuerdo inminente para reabrir el estrecho de Ormuz.

Antonio Huertas, al frente de Mapfre desde 2012

Antonio Huertas nació en Villanueva de la Serena en 1964 y es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, institución que también lo ha distinguido como doctor honoris causa. Ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria profesional dentro del Grupo Mapfre, al que se incorporó antes de asumir diferentes responsabilidades directivas. Es presidente del Consejo de Administración desde marzo de 2012, aunque ya formaba parte de este órgano desde diciembre de 2006.

El presidente de la Fundación Mapfre, el extremeño Antonio Huertas. / Jorge Valiente

También preside la Comisión Delegada desde 2012 y el Comité Ejecutivo desde su creación, en octubre de 2013. Como máximo ejecutivo de la aseguradora desde hace catorce años, ocupa además la presidencia del Consejo de Administración de Mapfre Internacional desde 2017.

Fuera de la compañía, es vocal del Pan European Insurance Forum, de la European Financial Services Round Table y del Consejo de Administración de The Geneva Association. Asimismo, forma parte de los patronatos de instituciones como la Fundación Museo Reina Sofía, la Fundación Princesa de Asturias y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.

Huertas mantiene igualmente una estrecha vinculación con Extremadura. Es presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura y ha recibido la Medalla de Oro de la Provincia de Badajoz y la Medalla de Villanueva de la Serena.

Ismael Clemente, fundador de Merlin Properties

Ismael Clemente nació en Valencia del Mombuey en 1970 y es licenciado en Derecho y Administración de Empresas por ICADE, dentro del programa E-3 y con especialización en Finanzas. También es miembro del Spanish Council del Urban Land Institute. Cuenta con experiencia en el sector inmobiliario desde 1998. Antes de fundar Merlin Properties, trabajó en Garrigues, Bankers Trust REIB, DB Real Estate y RREEF, firma en la que ejerció como director general.

Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties. / CEDIDA

Durante su trayectoria ha participado en operaciones inmobiliarias por un volumen aproximado de 5.000 millones de euros, correspondientes a diferentes tipologías de activos. Entre esas operaciones figura la venta y posterior arrendamiento de la denominada cartera Tree, considerada por la propia compañía como la mayor transacción inmobiliaria realizada en Europa en 2009.

Clemente ocupa actualmente el puesto de consejero delegado de Merlin Properties, una de las principales sociedades dedicadas a la gestión de activos inmobiliarios que cotizan en el mercado español.